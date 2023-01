Precios Justos: aumento de productos en las góndolas mendocinas

Desde principio de año se han comenzado a ver más productos del programa "Precios Justos" en las góndolas. Si bien este programa fue lanzado en 2022, recién obtuvo fuerza en los primeros días del 2023. Además, se esperaba que esta medida terminase en febrero, pero finalmente se decidió extenderla hasta fin de año.

En relevamientos previos hechos por MDZ se pudo ver que la cartelera de "Precios Justos" era escasa, pero con el inicio del 2023 los supermercados han colocado la cartelería correspondiente.

Así lucen los carteles del programa "Precios Cuidados"

Con este programa se fijaron los precios de más de 1.900 productos que irán en aumento ya se han firmado nuevos convenios con empresas productoras y comercializadoras.

"Precios Justos" posee varias marcas del consumo familiar, sin embargo otras no son muy conocidas y por lo tanto evitadas por los consumidores. "Algunos productos los conozco y sabes lo que estas comiendo, pero otros no los conozco tanto, así que los evito", comentó Norma una jubilada que acepta dicho programa: "Me parece bien porque es una forma de ayuda que nos da el Gobierno, cuesta mucho llegar a fin de mes y esto, bueno es un bastoncito que nos ayuda a no caernos".

"La verdad que está buena la idea porque están baratos y me viene bien porque estoy viviendo solo desde hace poco y las compras no son lo mío" dijo Santiago a MDZ.

Este programa también vino con una aplicación la cual debe ser usada para escanear el código de barras de cada producto para saber si está alcanzado por el programa, sin embargo, la mayoría de consumidores afirmó no utilizarla y guiarse solo por la cartelería.

Así se ve la aplicación de Precios Justos

Un error que no debe repetirse

En el actual programa se pueden encontrar productos de marcas reconocidas en todo el país, pero estos no estarán en todos los supermercados.

Precios Cuidados fue el predecesor del actual programa y mientras estuvo activo las autoridades encargadas de fiscalizar las góndolas recibieron las mismas denuncias ya que muchos usuarios no encontraba todos los productos en determinados supermercados.

Esto ocurre debido a que varias mercancías pertenecen a una cadena de supermercado. Un ejemplo es Carrefour que posee múltiples alimentos que solo se venden en sus establecimientos, pero que aparecen en la lista de Precios Justos.

Si deseas acceder a la lista completa de Precios Justos, hacé clic acá.