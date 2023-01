El Bitcoin llegó a US$ 21.000 y recuperó 25% en dos semanas

El inicio de 2023 le sentó bien a las criptomonedas. El Bitcoin, la divisa insignia de este mercado, cotizó por encima de los US$ 21.000 por primera vez desde la crisis de noviembre de 2022, aunque con alguna fluctuación. En las últimas dos semanas, esta criptomoneda subió más del 25% y tuvo un salto de 12% en las últimas 24 horas.

Junto al Bitcoin, otros criptoactivos mejoraron en su valuación de mercado. Ethereum, la principal alternativa del mercado subió por primera vez desde el mes de noviembre un 10% y se ubicó en torno a los US$ 1500 la unidad. Mientras que otras como el BNB, respaldado por Binance, aumentó un 8% y el XRP de Ripple, mejoró cerca de un 7%.

En tanto, la capitalización del mercado global de criptomonedas cruzó la marca del billón de dólares con una mejora del 9%.

Esto puede significar que las divisas digitales comiencen a salir del criptoinvierno, como se llamó al derrumbe que sucedió en noviembre de 2021 cuando el Bitcoin cotizaba US$ 69.000 por unidad y llegó a tocar los US$ 10.000. De esta forma la capitalización de mercado de este criptoactivo pasó de US$ 900.000 millones el 1º de enero 2022 a cerca de US$ 320.000 millones hoy.

Según los analistas, para 2023, la purga de criptomonedas que se ha producido en los últimos tiempos dejará en pie sólo a aquellas opciones sustentables y con equipos de trabajo serios.