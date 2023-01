Bitcoin: la blockchain en el capitalismo de vigilancia de las cripto

La descentralización hace que la información sea pública y cualquier persona pueda con muy poca inversión y conocimiento técnico, tener un nodo de bitcoin.

Este nodo incluye dos cosas: una copia completa de la blockchain y el software de Bitcoin que tienen las reglas de validación, es decir, que permite recorrer la copia local de la blockchain y verificar su integridad.

Por integridad se entiende que no se hayan cambiado datos históricos y que las transacciones estén correctamente firmadas (autorizadas) y que los mismos satoshis no se gasten dos veces. (Aclaración: cada bitcoin se divide en 100 millones de partes, cada una de las cuales se llama Satoshi).

Si un nodo detecta transacciones erróneas, simplemente las rechaza y no actualiza la información en su copia de la blockchain.

Adicionalmente, para hacer una modificación en el software de bitcoin, se debe conseguir el consenso, es decir, que la mayoría de los nodos descentralizados estén de acuerdo con el cambio.

En definitiva, cada nodo de bitcoin garantiza que no se vulneren las reglas establecidas, por eso, cuantos más nodos descentralizados existen, más segura se vuelve la red. Y digo descentralizados porque no alcanza con que sean muchos, si todos están en las mismas manos la manipulación se vuelve posible y la seguridad depende exclusivamente de esos dueños.

Sabemos entonces que el dinero sobre blockchain tiene estas características:

La información se almacena históricamente, por siempre.

Se pude rastrear, es decir, consultando la blockchain podemos saber cómo se fue moviendo el dinero desde su creación hasta la actualidad. Billetera, cantidad, fecha, hora.

Si se logra asociar una dirección de billetera con una persona, se pierde la privacidad y cualquier que consulte puede saber nuestros movimientos y nuestro saldo.

Si una blockchain está centralizada, las verificaciones, el control y las reglas están en manos de un grupo único o reducido y por lo tanto pueden ser cambiadas más fácilmente.

Qué son las CBDCs

Las CBDCs son las monedas que utilizamos hoy en día, pero funcionando sobre blockchain. En este caso, el control sobre la blockchain, algoritmos, validación, estaría en manos de los Estados.

Esto le daría total trazabilidad a todas las operaciones que cada persona hace ya que en este caso cada cuenta estaría relacionada a una persona.

Esto ya no me gusta mucho. La privacidad es un valor que estamos perdiendo. Y no es porque se vaya a hacer algo malo. De hecho, quienes quieren hacer cosas ilegales siempre encuentran la forma de hacerlo por fuera del sistema y los controles.

Muestras sobran.

* Juan Pablo da Rocha

Nota: Ante dudas o recomendaciones adicionales, es posible contactar al autor vía yanpolcripto@gmail.com o seguimiento en Linkedin.