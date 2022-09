Los múltiples usos que tendrá el blockchain

Aunque está asociado comúnmente a criptomonedas como bitcoin, el blockchain es una tecnología mucho más abarcativa que permite el registro inmutable y descentralizado -con múltiples puntos de control- de transacciones y operaciones que, según un experto, en el futuro se utilizará para procesos electorales, identificación personas y registros impositivos y de propiedad.



Atraído por la velocidad, permanencia y la verificación independientemente verificables de los registros en blockchain, es decir, la posibilidad de que cualquiera acceda en forma transparente a qué ocurrió con una operación en blockchain, el CTO de Chainanalysis, Gurvais Grigg, asegura que es una tecnología que empresas y gobiernos aplicarán en múltiples usos en los próximos años.



"Creo que vamos a ver la adopción de blockchain mucho más allá de activos digitales y criptomonedas", aseguró Grigg a Télam.



"Vamos a ver una adopción de blockchain a gran escala de muchos tipos de servicios: votación, propiedad, registros impositivos, identificación personal, historias clínicas y otros, que van a ser almacenados en blockchain de forma segura, sin riegos y de forma permanente por lo que no podrán ser cambiados o alterados", afirmó.



Uno de los ejemplos que citó fue una propuesta en Colombia para inscribir los registros de propiedad de tierras en blockchain ya que, dados los conflictos que hubo en ese país con el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo de Estado, los registros públicos y quién posee qué tierras está en disputa.



"Así serán independientemente verificables, sin importar si cambia el gobierno o se prende fuego el almacén de registros", explicó.



Otro ejemplo del uso de blockchain: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI, y el departamento de Seguridad Nacional de la IRS (Servicio de Impuestos Internos) fueron capaces de resolver un hackeo a Bitfinex (uno de los 10 exchanges más importantes del mundo) que ocurrió en 2016, en el que se robó una gran cantidad de bitcoin.



"Este año, después de seis años, pudieron resolver el caso, descubrir quién lo hizo y recuperar casi todos los bitcoin robados: entre 3.600 y 4.000 millones de dólares en bitcoin. Y eso se logró gracias a la transparencia y permanencia de blockchain, algo que no es posible en investigaciones tradicionales", explicó el CTO de Chainanalysis.



Y aseguró: "Yo proyecto que un día, por ejemplo, tu identificación estará alojada en blockchain, en un lugar que tu poseas y con el que decidirás con quién quieres compartir esa información cada vez que necesites ser verificado".



En ese escenario, dijo que el desafío de los gobiernos para intervenir en una tecnología que apenas está dando sus primeros pasos -Bitcoin fue creado hace poco más de una década- "es una suerte de viaje" y que "tomará tiempo que gobiernos y la gente se sientan cómodos con blockchain y activos digitales".



Al respecto, dijo que si bien "faltan las leyes y regulaciones para llevar a cabo esos pagos digitales" eso "va a tener que cambiar porque la gente va a querer tener ese reaseguro de que el gobierno está regulando el uso de sus activos digitales y de que hay cierta seguridad y protección al usarlos".



"Están quienes no quieren ningún tipo de regulación y total libertad, y quienes quieren control y vigilancia. Probablemente la respuesta correcta esté en algún lugar en el medio. Tenés que tener algún nivel de regulación y medidas ordenadoras para poder avanzar con la democratización de las finanzas que traen las criptomonedas y los activos digitales", aseguró.



Y cerró: "Tenemos que encontrar formas más eficientes de mover dinero de forma segura y de permitirle a la gente la libertad de comerciar entre ella. Pero, al mismo tiempo, tenemos que protegerlos de actos ilícitos en los que puedan robarles o tomar ventaja de ellos. Gobiernos y sector comercial tienen trabajar más para ayudar a la gente a educarse sobre sus finanzas y cuáles son los riesgos y beneficios de los activos digitales".