Humedales: empresarios cuestionan en duros términos el proyecto oficial

El proyecto de ley de Humedales que el Gobierno impulsa en el Congreso, levantó polvareda en diversos sectores de la producción, desde la actividad agropecuaria, hasta servicios vinculados al agro e incluso la minería. Los empresarios cuestionaron el impacto que puede tener la iniciativa si avanza en el Legislativo y piden que los escuchen antes de aprobar la norma.

El proyecto, que busca responder a las demandas de organizaciones ambientalistas, está en debate hace más de diez años, pero aún no logra alinear voluntades de las diversas fuerzas con representación parlamentaria. Con el avance de la discusión en la Comisión de Agricultura de Diputados, desde diversos sectores empresarios salieron a cuestionar en duros términos la iniciativa, alertando sobre el impacto que tendrá la actividad productiva.

Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestaron su "preocupación generalizada por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales", señalando que no sólo atenta contra nuestra actividad, sino también "pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país, porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía".

Tras subrayar la "ineficacia de las autoridades nacionales" para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, la Mesa de Enlace destacó que esta situación "no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa".

Y advirtió: "Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia".

Incendios y producción

En el mismo sentido, aunque con un tono más mesurado, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), solicitó "responsabilidad" a los legisladores ante la "inminente aprobación de un proyecto de ley sobre humedales", y pidió que "escuchen todas las voces y que se contemple el cuidado del medio ambiente y de la matriz agropecuaria nacional".

Y planteó la necesidad de "comprender la distinción entre aquellas zonas donde no hay actividad agropecuaria y aquellas donde se llevan adelante, como es el caso de la producción de arroz". Y remató: "Por eso, no acompañamos los proyectos de ley que prohíben todas las actividades, y que no distinguen los distintos espacios que contemplan los humedales".

Aclaró además que la aviación agrícola viene participando activamente en el combate de incendios de los distintos focos producidos en los humedales. Éste parece ser uno de los argumentos centrales de los impulsores de la ley. La actividad minera alertó sobre el impacto que puede tener en el sector la ley de Humedales.

Los cuestionamientos también alcanzan a la industria extractiva. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) destacaron que "los actuales proyectos de ley de Humedales carecen de visión federal y ponen en riesgo la producción minera argentina y las inversiones previstas por US$ 20.000 millones".

Tras señalar que la minería aporta más de $ 107.000 millones al fisco en concepto de impuestos, generar ingresos a más de 85.000 familias, desarrollar economías regionales y tener un potencial de exportaciones de US$ 12.000 anuales, los empresarios mineros, rechazan "toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna" en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde se desarrolla la minería.

"Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera", advirtió la CAEM. Recordó que todos los proyectos mineros deben pasar obligatoriamente por la instancia de evaluación de impacto ambiental".

"La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente", indicó CAEM en un comunicado.

Y alertó que el avance del proyecto de ley de humedales, "perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego".