Ley de Humedales: lo que hay que saber

MDZ Radio conversó con Enrique Viale presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sobre algunos aspectos para entender donde estamos parados en Argentina en cuanto a la protección del ambiente y la importancia del proyecto de Ley de Humedales que comenzó a debatirse hoy en Diputados.

"En el 2002 se sanciona la llamada Ley General de Ambientes (ley 25.675) .Fue la primera que integró un presupuesto mínimo de protección ambiental a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. A partir de dicha ley se sanciona la Ley de Bosques en 2008 que tuvo también grandes disputas. En el año 2010 se sanciona la Ley de Glaciares, Mendoza tuvo una participación particular por la defensa de las fábricas de agua. Y queda pendiente este proyecto que está desde 2012 sobre la ley de los humedales. Viene un lobby muy importante en su contra, que si bien se ha logrado media sanción. Nunca pudimos obtener una sanción definitiva" explica Viale.

¿Qué puede hacer la legislación por el cuidado del medio ambiente? "La legislación te pone un piso de protección. Además lo que hace este tipo de leyes es ordenar el territorio. No es una ley primitiva, sino lo que hace es establecer estrategias y herramientas de conocimiento también como es el Inventario Nacional de Humedales para saber cómo están, así se puede establecer un ordenamiento de los mismos y saber cómo se puede producir sobre ellos. Es clave para preservar un ecosistema tan importante como los humedales".

En Argentina, según un especialista hay un gran grado de impunidad ambiental," hay decenas y centenares de hechos en contra de la naturaleza y el ambiente que no tienen ningún tipo de reproche. No tenemos un capítulo ambiental en el código Penal, no existe propiamente los delitos ambientales en el Código Penal ese es otro tipo de legislación que se necesita, pero no tiene que estar solamente en la Ley de Humedales. En nuestro país es más costoso jurídicamente robarse una manzana que quemar un millón de hectáreas de bosques nativos, que es lo que pasó en pandemia .En la mayoría de los países tienen delitos ambientales, nosotros tenemos que proteger el ambiente de manera indirecta, pero no podemos defenderlo de manera directa” .

En cuanto al proyecto de ley Viale remarcó : Hay un proyecto consensuado con más de 500 organizaciones ambientalistas territoriales y científicas. Es un proyecto de ley consensuado que lo terminó presentando el diputado Leonardo Grosso, que es sumamente importante ya que está definido lo que es un humedal. Lo que permite mayor protección, y el campo abarcativo de la ley. Estamos pidiendo que se vote este proyecto y que no haya trampas. Además establece quienes son las autoridades responsables tanto nacionales como provinciales".