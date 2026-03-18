Carín León hizo vibrar México con su propio festival: cuándo se presentará en Argentina

El cantante mexicano Carín León llevó a cabo la primera edición de su propio festival La Cura Fest, con shows de Alejandro Sanz y Grupo Frontera. Todos los detalles de su llegada a la Argentina.

Carin León realizó La Cura Fest en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, los días sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Carín León atraviesa uno de los capítulos más fuertes de su carrera. Antes de regresar a Buenos Aires, el artista celebró en Hermosillo, su ciudad natal, la primera edición de La Cura Fest, su propio festival con invitados de la talla de Alejandro Sanz y Grupo Frontera.

El encuentro reunió a más de 70 mil personas los días sábado 14 y domingo 15 de marzo, con localidades agotadas. El evento, que tuvo lugar en la ExpoGan del estado mexicano de Sonora, fue una declaración de identidad, de pertenencia y también de ambición artística.

Así fue La Cura Fest, el festival de Carín León Carin León se presentará en Argentina La idea de crear un evento de estas características no fue casual. Carín León quiso levantar en su tierra una celebración capaz de unir tradición, figuras internacionales y nuevas generaciones. El resultado fue contundente. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de México y también desde otros países para ser parte de una experiencia que, incluso antes de anunciar a todos los artistas invitados, ya había generado una expectativa enorme.

Alejandro Sanz en La Cura Fest, el festival de Carín León. Alejandro Sanz en La Cura Fest, el festival de Carín León. Gentileza DF Entertainment El festival presentó una grilla de alto impacto, con nombres como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Grupo Frontera, en una combinación que amplió el alcance del evento y reforzó su perfil diverso.

Como anfitrión, Carín tuvo un rol central en las dos noches. Se subió al escenario como figura principal, pero también como motor emocional de la propuesta.