Carín León hizo vibrar México con su propio festival: cuándo se presentará en Argentina
El cantante mexicano Carín León llevó a cabo la primera edición de su propio festival La Cura Fest, con shows de Alejandro Sanz y Grupo Frontera. Todos los detalles de su llegada a la Argentina.
Carín León atraviesa uno de los capítulos más fuertes de su carrera. Antes de regresar a Buenos Aires, el artista celebró en Hermosillo, su ciudad natal, la primera edición de La Cura Fest, su propio festival con invitados de la talla de Alejandro Sanz y Grupo Frontera.
El encuentro reunió a más de 70 mil personas los días sábado 14 y domingo 15 de marzo, con localidades agotadas. El evento, que tuvo lugar en la ExpoGan del estado mexicano de Sonora, fue una declaración de identidad, de pertenencia y también de ambición artística.
Así fue La Cura Fest, el festival de Carín León
La idea de crear un evento de estas características no fue casual. Carín León quiso levantar en su tierra una celebración capaz de unir tradición, figuras internacionales y nuevas generaciones. El resultado fue contundente. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de México y también desde otros países para ser parte de una experiencia que, incluso antes de anunciar a todos los artistas invitados, ya había generado una expectativa enorme.
El festival presentó una grilla de alto impacto, con nombres como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Grupo Frontera, en una combinación que amplió el alcance del evento y reforzó su perfil diverso.
Como anfitrión, Carín tuvo un rol central en las dos noches. Se subió al escenario como figura principal, pero también como motor emocional de la propuesta.
La llegada de Carín León a la Argentina: todos los detalles de su show
Con ese envión, el músico mexicano volverá a la Argentina el 7 de agosto, con una presentación en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA).
El recital aparece como una cita clave dentro de una etapa internacional cada vez más intensa, que incluye fechas en Estados Unidos y Canadá y un hito ya anunciado: su desembarco en la Sphere de Las Vegas, donde será el primer artista latino en actuar. Mientras su canción “La Morrita”, junto a Xavi, gana fuerza en rankings de Billboard, su vínculo con el público argentino se renueva en un momento de máxima exposición.
Las entradas están a la venta en el sitio oficial del Movistar Arena.
Carín León, uno de los intérpretes de la canción del Mundial 2026
Como si fuera poco, en las últimas horas trascendió que el artista de 36 años interpretará, junto a Jelly Roll, la primera canción del álbum oficial del Mundial 2026. El tema “Lighter” saldrá a la luz este viernes 20 de marzo.