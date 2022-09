El contundente pedido de un exfuncionario de Eduardo Duhalde a Sergio Massa

Este fin de semana Sergio Massa, ministro de Economía, anunció la fecha de caducidad del dólar soja y remarcó que "la medida fue exitosa para la contribución de reservas" del Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, el exsecretario de Comercio de la Nación y economista, Pablo Challú, dijo que "las medidas económicas del ministro sirven para tapar baches" y enfatizó que "la sociedad espera un plan integral para poder controlar la inflación".

Pablo Challú, exsecretario de Comercio de Eduardo Duhalde.

De esta manera, Pablo Challú argumentó que "el dólar soja trajo más complicaciones que soluciones para los habitantes del país". “Si el dólar soja tuvo algún éxito fue más que compensado por los problemas que ha generado. Porque el Gobierno respondió a una presión de un sector e implementó un plan al respecto. Esto es un mal mensaje para la sociedad y quiere decir que mientras más presión realice un sector acerca de algo más beneficios se pueden conseguir”, indicó el economista, haciendo referencia que el Gabinete económico de Massa asumió “desesperado” por conseguir dólares de manera urgente.

Por tal motivo, sostuvo que “la desesperación no es una buena compañía cuando uno tiene que tomar decisiones y más en materia política económica” y subrayó que el Gobierno todavía no ha implementado medidas íntegras que apunten a estabilizar y acrecentar el crecimiento de la actividad económica.

“No hay medidas que apunten a bajar la inflación, lo que estamos viendo es una probable recesión y cuanto más importante sea, se puede pensar en que este fenómeno pueda bajar la inflación, hecho que tal vez no ocurra. No hay un plan de crecimiento, menos de estabilización y por eso, decimos que no hay un plan integral para afrontar la crisis”, manifestó Challú.

Además, agregó que “el reajuste de tarifas que implementó Sergio Massa atenta contra la reactivación económica del país”. “Con un aumento de tarifa muy fuerte para los sectores medios y altos será un elemento muy complicado para la reactivación económica y esta medida responde a un impulso recesivo. Si hablamos del segundo round, el Gobierno puede recaudar más, pero en la esquina los ingresos fiscales pueden comenzar a caer, afectando a la actividad económica”, destacó el exfuncionario de Eduardo Duhalde.

Al mismo tiempo, afirmó que “las medidas económicas de la gestión conspiran al mismo ritmo con el incremento de las tasas de interés", un costo que será afrontado principalmente por el sector productivo. "Con aumentos extraordinarios en sus tasas, el Estado está pagando más del 100% de la tasa efectiva anual y estos componentes son recesivos. Por lo que el costo será pagado por el sector productivo, el sector de ingresos fijos y los pasivos. Entonces, provocará el fenómeno del perro que se muerde la cola porque si la recesión que viene es muy grande, los ingresos fiscales caerán y estamos de nuevo en el principio del cuento”, sentenció el economista.