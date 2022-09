Salir del día a día y buscar la mirada integral: la clave del éxito en las empresas innovadoras

Las empresas que apostaron a revisar sus procesos, a buscar la innovación constante, a corregir desde una mirada integral y a tener como premisa básica la eficiencia y organización de cada avance, lograron mejorar sus ventas, producir mejor, de forma ordenada y crecer, comenzar o intensificar el proceso de expansión que buscaban. Así lo vivieron y se lo contaron a MDZ algunos casos testigo del éxito del programa de Mejores Empresas de Argentina (MEdA), que este año desarrolla su segunda edición.

“Nosotros nos anotamos como una buena oportunidad de tener a Deloitte evaluando la gestión del negocio, de la administración y la estrategia, era tener otro punto de vista que no solemos tener frecuentemente”. La opinión es de María Victoria Lange, responsable de Desarrollo y parte de Diesel Lange, empresa familiar de soluciones integrales para el agro y la construcción, que opera desde 1969 y sostiene el proceso de expansión.

Cuando Lange piensa el motivo del éxito en el programa MEdA que desarrolla Deloitte, junto a Santander y la Universidad del CEMA, sostiene: “El mejor resultado fue involucrar a toda la organización y analizar el modelo de negocio que no se pensaba tan integralmente hace muchos años, nos permitió tener un trabajo inter área muy bueno, con oportunidad de mejora que algunos las sabíamos y otras las fuimos viendo mientras contestamos”.

En sintonía con Lange, Santiago Aloisi, gerente de Producciones de Laboratorios Peyte, otro big player del sector venta de productos y servicios para el agro con 35 años de experiencia, le dijo a este medio: “Creo que como toda PyME familiar el desafío más importante es transitar el camino de la profesionalización de la empresa, que es un tema que nos tomamos muy seriamente y tratamos de mejorar constantemente, por ello tenemos una política de asesoramiento externo muy fuerte, para poder desarrollar nuestros recursos humanos de todas las áreas, por eso nos apoyamos en la experiencia de asesores reconocidos de nuestra industria”.

Y añadió: “A todo esto hay que sumarle una reconstrucción total de la empresa y ampliación, ya que hace pocos años un incendio arrasó con toda nuestra fábrica. Afortunadamente, hoy cuatro años después del incendio duplicamos la mayoría de los indicadores productivos”.

La intención de acercarse y participar en MEdA, cuenta Aloisi, llegó desde afuera: “La idea surgió del gerente de Banca Comercial del Banco Santander Rio, Mauricio Eleno, que fue quien nos acercó la propuesta y nos pareció que el programa MEdA iba de la mano con nuestra filosofía, en el sentido de abrir nuestra compañía a profesionales muy capacitados, que puedan evaluar y generar un feedback, que nos permitiera detectar puntos de mejora e incluso confirmar algunos diagnósticos propios”.

Lange remarca la importancia de salir de lo cotidiano y lograr esa mirada integral y objetiva que optimiza y hace más rico el proceso: “Es recomendable la visión integral que te da el MEdA sobre el negocio, analizando de forma conjunta los procesos, los procedimientos, las visiones estratégicas que en el día a día no se ven”, sostuvo.

Y agregó: “MEdA te obliga a sentarte y ver una recapitulación de cada una de las áreas y de ahí salen muchas oportunidades de mejoras, este año nos volvimos a notar, queremos analizar todas las áreas de la empresa de cero, saliendo de la operatoria”, determinó".

"Los efectos de los resultados de haber participado en el programa, según Aloisi, fueron inmediatos: “En el corto plazo sin duda el reconocimiento que tuvimos tuvo un impacto muy positivo en nuestros clientes y proveedores externos, pero también en los “clientes” internos (nuestros equipos), que sintieron que todo el esfuerzo, pasión y dedicación no sólo es reconocido por sus pares, sino que es un reconocimiento que trasciende a la empresa, y eso da mucho orgullo y sentido de pertenencia”.

Y subrayó la importancia de constatar que el camino era el que querían: “En cuanto al largo plazo, el mayor impacto fue en darnos el respaldo de que estamos transitando el camino correcto y eso comprometió y nos va a seguir comprometiendo a mejorar día a día. Además de entender que independientemente de las condiciones que pueda tener el país, los protagonistas somos nosotros, y cuando uno asume ese rol, la energía y la actitud es otra”, cerró.

Si bien hay empresas que certifican y logran “ganar” el programa, la mirada de Peyte no es triunfalista, apoya la participación como éxito: “Desde mi punto de vista, no hay posibilidad de perder en este proceso, el sólo hecho de frenar la pelota y revisar y preparar toda la información hace que uno se tome un minuto y vea las cosas desde otra perspectiva, ahí ya ganaste, porque la vorágine del día a día muchas veces te lleva puesto y no te permite ver la información y dedicarle el tiempo que se merece”.