Empresa mendocina de logística denuncia bloqueos del gremio Camioneros

En momentos en que la actividad económica crece el e-commerce se consolida como una tendencia irreversible, una empresa de correos tiene demanda pero no puede trabajar y entregar la mercadería porque un grupo de sindicalistas mantiene bloqueado el depósito logístico de Rosario.

Mail Express es una empresa de correo nacida en Mendoza hace casi 30 años, que hoy tiene sucursales en 10 provincias, con actividad en grandes ciudades como Santa fe, Córdoba, San Juan, Rosario y Buenos Aires.

Lucas Le Donne, uno de los propietarios, señaló que el conflicto sobrevino como resultado de una caída de la actividad postal, una tendencia que ya viene desde hace tiempo en el país, por lo que la empresa se vio obligada a despedir a seis trabajadores, a los que se les pagó "el 100% de la indemnización que marca la ley", indicó.

Le Donne forma parte del Movimiento de Empresarios Antibloqueo (MEAB) -hoy agrupa más de 100 empresas-, y ante esta situación cuenta con el apoyo de Verónica Razzini, quien es la cara visible de este agrupamiento. Le Donne destaca que lo peor que genera el bloque es el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo, y agrega que " hoy hay 40 choferes que no pueden trabajar por el gremio de Camioneros, que maneja Sergio Aladio, que se opone a la conducción de Pablo Moyano, aunque replicó sus modos de acción directa.

El costo de los bloqueos

Al margen del riesgo de pérdidas de puestos de trabajo, MDZ pudo confirmar que el costo de la medida tendrá para Mail Express unos $6 millones al mes, debido a la suspensión del contrato que tiene con Mercado Libre, y otros gastos operativos. La situación se judicializó tras la presentación de la empresa que, sin embargo, no ha logrado aún siquiera una medida cautelar para poder seguir operando.

Interviene la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia, que esta semana se disponía a hacer detenciones en la planta logística que subcontrata Mercado Libre en Rosario, y a la que todos los días "van unas 200 camionetas de varias empresas, unas 40 de Mail Express", señaló Le Donne.

Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado, al punto que los 40 choferes de la empresa, que tienen en riesgo su ingreso, dado que trabajan con su propio vehículo y cobran por día, desde el martes pasado no trabajan. Ante esta situación, Mercado Libre suspendió preventivamente el servicio de Mail Express, aunque aclaró que el contrato se reestablecería tan pronto como se liberaran los despachos.

"Vamos a esperar toda la semana que viene para que el bloqueo se levante, pero si no sucede, no nos va a quedar otra opción que levantar las operaciones en Rosario, aunque no es nuestra intención", aseguró Le Donne. Mientras, tanto, la Fiscalía buscará avanzar con detenciones y una acción penal contra quienes encabezan los bloqueos.