Qué oportunidades de inversión abre la crisis energética en Europa

Por Bruno Perinelli*

Con la llegada de la pandemia en 2020, el mundo se desestabilizó por completo. Los tiempos de crecimiento, prosperidad y equilibrio gozados hasta hace unos años ya no existen, y entre los principales causantes se encuentra la energía.

De todas formas, aun en un contexto desafiante para los ahorristas y comerciantes, algunos sectores productivos están creciendo a un ritmo récord, otorgando grandes ganancias entre sus inversores.

Qué está pasando en Europa

A mediados de 2021, luego de que el mundo haya estado “cerrado” casi por completo para prevenir el contagio de coronavirus, la recuperación comenzó a hacerse presente, y de forma muy intensa, especialmente en Asia, lo que incrementó la demanda energética.

Al mismo tiempo, países como China empezaron a sustituir sus centrales de carbón por gas para producir electricidad y reducir las emisiones contaminantes en alrededor de un 50%.

Meses después, la Comisión Europea aumentó el precio de equilibrio del gas a 60/80 euros por megavatio hora, una cifra claramente superior a los 20 euros de la década pasada.

Y en febrero de 2022, la situación empeoró, ya que Rusia decidió invadir Ucrania, ocasionando un grave conflicto geopolítico mundial que conllevó el corte de suministro de gas a gran parte de la Unión Europea.

El precio del petróleo comenzó a subir fuertemente desde la llegada de la pandemia. Fuente: Pexels.

Como consecuencia, los precios de las materias primas energéticas se dispararon. Desde mayo de 2020 hasta el máximo de marzo de 2022, el petróleo creció un 585% hasta rondar los US$ 130 por barril.

En cuanto al gas natural, desde el mínimo de marzo de 2020, en plena pandemia, hasta el tope de agosto de 2022, se revalorizó un 350%. En lo que va del año, acumula una suba del 111%.

Estos feroces aumentos de precios energéticos impactaron gravemente en la inflación. En agosto, llegó al 9,1% interanual en la eurozona, un nivel récord no visto en varias décadas.

Oportunidades de inversión

A pesar del contexto inflacionario y la crisis energética que afecta a millones de ahorristas, comerciantes y empresas, lo cierto es que hay algunos sectores que se están viendo beneficiados, y que pueden hacer ganar a sus inversores.

Empresas de energía convencional

Con el aumento del petróleo, las compañías centradas en su producción y refinación son las principales ganadoras. Algunos de los casos más emblemáticos son los de ExxonMobil, Chevron y Occidental Petroleum. El gas natural también se disparó en los últimos años, en especial desde la invasión rusa. Fuente: Pexels.

ExxonMobil

Solo en 2022, las acciones de ExxonMobil aumentaron un 52%, permitiendo que su capitalización bursátil pase de los US$ 269.000 millones a los más de US$ 388.000 millones. Además, en el segundo trimestre del año, la compañía reportó una facturación de US$ 115.681 millones, una cifra un 70% más grande que la conseguida en el mismo periodo del año anterior.

A su vez, la ganancia total fue de US$ 17.850 millones, lo que representa un incremento del 225% frente a los beneficios del segundo trimestre del 2021. De esta forma, la ganancia por acción (EPS, por sus siglas en inglés) ajustada fue de US$ 4,14, cuando el consenso era de alrededor de US$ 3,80.

Chevron

Por su parte, Chevron anunció ventas por US$ 68.762 millones, superando por un 24,7% a las estimaciones del mercado y por un 82% a los resultados del segundo trimestre del año pasado. En tanto, el beneficio fue de US$ 11.622 millones, un 277% más interanualmente. Así, su EPS ajustado fue de US$ 5,82 en el periodo, más que los US$ 5,02 proyectados por Wall Street.

Como resultado de este impactante crecimiento, sus acciones subieron un 34%, aproximadamente, en lo que va del año, haciendo que la capitalización bursátil de la compañía pase de los US$ 230.000 millones a los US$ 307.000 millones.

Occidental Petroleum

En tanto, Occidental Petroleum, la compañía que captó la atención del legendario inversor Warren Buffett, obtuvo ventas por US$ 10.740 millones, un 9% más que lo estimado por el mercado y casi el doble de los US$ 6.000 millones del año anterior. Asimismo, su ganancia ajustada por acción alcanzó los US$ 3,16, cuando anteriormente había conseguido solo US$ 0,32.

En este caso, sus acciones subieron más de un 120% en lo que va del 2022, lo que le permitió alcanzar un valor de mercado de US$ 60.300 millones, aproximadamente. Chevron fue una de las grandes beneficiadas del aumento de los combustibles. Fuente: Pexels.

Empresas de energía sostenible

Por otra parte, las empresas de energía sostenible, principalmente centradas en las industrias eólica y/o solar, también gozaron de un fuerte crecimiento en los últimos años.

El motivo es sencillo: ante los fuertes aumentos de los combustibles convencionales, la sociedad comenzó a contemplar la posibilidad de migrar hacia otras fuentes, y muchas personas y empresas de hecho lo hicieron.

En respuesta, algunos de los proveedores que cotizan en bolsa se vieron favorecidos, otorgándoles grandes ganancias a sus inversores. Y otras, de capital privado, pudieron seguir expandiéndose mediante la emisión de deuda.

Fondos cotizados

Si bien los inversores pueden comprar acciones y bonos de estas compañías energéticas de forma individual, resulta más sencillo y menos riesgoso optar por fondos cotizados (ETFs) que repliquen el comportamiento de todo un conjunto de ellas.

La particularidad de estos vehículos financieros es que se negocian fácilmente, con alta liquidez, en los mercados secundarios, al igual que las acciones. De esta forma, el inversor puede entrar y salir cuando quiera, a un bajo costo, no como suele suceder con los fondos de inversión convencionales que tienen un tiempo de suscripción y rescate.

La crisis energética en Europa y el resto del mundo está poniendo presión bajista en los ahorros de millones de personas, pero, hasta que se estabilice la situación, los más inteligentes podrán aprovechar el contexto invirtiendo directa o indirectamente en empresas que se vean beneficiadas.

*Bruno Perinelli es licenciado en Economía especialista en Mercado de Capitales; analista colaborador de Cash Flow Semanal, Súper Acciones Millonarias y Plan de Retiro Soñado; y columnista de Mercado en 5 minutos en Inversor Global.