Segmentación: la semana que viene anunciarán el nuevo esquema tarifario

Este viernes, la secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que su cartera se encuentra "trabajando intensamente" en el nuevo esquema tarifario para el gas y la electricidad. "La semana que viene" se darán definiciones en ese marco, destacó.



“Esta semana ha sido muy intensa de trabajo para tratar de ser muy claros con la gente”, señaló Royón esta mañana en diálogo con Radio 10, respecto de la oficialización de las nuevas tarifas de energía.



Si bien se esperaba un anuncio para ayer respecto del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, el mismo se ha postergado ya que, según fuentes oficiales, se prefirió concentrar la jornada en la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



“Estamos trabajando en esto y yo estimo que este fin de semana podemos concluir. La semana que viene daremos definiciones en ese sentido”, anticipó.



El esquema incluirá, asimismo, especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector, teniendo en cuenta, además, factores como el climático.



Sobre los topes, los nuevos valores partirán de mantener la tarifa vigente a los niveles 2 (de menores ingresos) y 3 (de ingresos medios), pero en este último caso el consumo que exceda los 400 kwh no será subsidiado, aunque aún debe precisarse si este tope será bimestral o mensual.



"Tenemos la máxima de que esta actualización de tarifas sea por debajo del índice de coeficiente de variación salarial y en cuotas”, detalló Royón, y subrayó que los beneficiarios de la tarifa social "no van a sufrir una nueva actualización este año".



Y aclaró: "Es sólo una porción de la población la que va a sufrir esta actualización porque es la indicación del Presidente".



Asimismo, la flamante funcionaria defendió la decisión de utilizar divisas para importar energía, en lo que consideró un “contexto mundial en materia energética donde no sólo se está hablando de restricciones sino también de incrementos en los costos de energía sin precedentes”.



“Acá en la Argentina se ha podido llevar un invierno sin ningún tipo de restricciones ni cortes que, anteriormente, afectaron a la industria. La realidad de Argentina ha sido muy distinta a la realidad mundial”, aseveró.



Respecto del panorama a futuro, Royón destacó la “posibilidad de autoabastecerse” del sector energético y de ser “un complejo exportador”; y que los anuncios de esta semana “marcan claramente esa dirección”.



El miércoles se realizó la firma de contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra que –destacó la secretaria- pondría al país “en un mapa internacional porque podría sacar todo el gas que se produce en Vaca Muerta”.