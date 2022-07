Sojeros: cómo los "especuladores" pierden al menos US$ 350 por tonelada

Argentina integra junto con Estados Unidos y Brasil el podio de los principales productores y exportadores de soja del mundo, y en algunos segmentos del complejo oleaginoso, como el aceite de soja, se ubica como el mayor productor y exportador a nivel global. Sin, embargo, aun en esa posición de privilegio y con muy buenos precios internacionales los exportadores perciben apenas un tercio del precio neto que reciben los productores de esos otros países.

Un informe del analista Néstor Roulet, productor sojero de la localidad de Canals, Córdoba, y exsecretario De Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de La Nación durante el macrismo, muestra la gran diferencia que tiene el precio de la tonelada de soja en el bolsillo del productor argentino, en comparación al de los países competidores.

Razones detrás del fenómeno

La diferencia es nada menos que tres a uno, y es el valor más bajo de la región. Esto se debe a decisiones de política económica, como la aplicación de derechos de exportación (retenciones) del 33% para el poroto de soja y los derivados (harina, aceite y pellets), algo que, claramente, no existe en los otros países.

Además, hay en el país una brecha cambiaria, que incluso con la baja del tipo de cambio blue este lunes - al cierre de esta edición llegaba a $ 319- se ubica en 133%.

Así, el productor argentino percibe "de bolsillo" US$ 144 la tonelada, mientras que los sojeros de Paraguay US$ 498 (245% más), en Brasil les pagan US$ 510 (254% más), en Uruguay US$ 512 (256% más), en Estados Unidos US$ 530 (268% más).

La cuenta es simple. Por una tonelada de poroto de soja puesta en el puerto de Rosario, el productor recibe $ 49.100, que al cambio oficial son unos US$ 380 por tonelada. Pero como el productor tiene que liquidar las divisas y a cambio le dan pesos, si después quiere dolarizarse nuevamente para proteger su capital de la inflación le darán US$ 144 al tipo de cambio libre.

Qué ocurre con el maíz

En el caso del maíz, también hay diferencia frente a otros países, aunque las diferencias son mucho menores. Por segundo año consecutivo el maíz terminará como el principal cultivo de la Argentina, con una estimación de cosecha de 51 Mt (millones de toneladas) versus 42,2 Mt en soja, calcula la Bolsa de Comercio de Rosario. Las exportaciones de maíz pagan 12% de derechos de exportación, que impactan en los ingresos de los productores.

Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, hizo una comparación entre productores maiceros de Argentina y Brasil. Puesta en el puerto de Rosario, la tonelada de maíz cotizaba a en pesos el equivalente a US$ 98 CCL (Contado con liquidación), uno de los dólares financieros habituales para las empresas.

En contraste, un productor brasileño recibió en el puerto de Paranaguá, una de las principales terminales granarias de ese país US$ 238, luego de descontar fletes y tasas. La diferencia equivale a 143% en dólares, o dicho de otro modo, el productor argentino recibió el 41% de su colega de Brasil.

La diferencia central entre la soja y el maíz es la alícuota de las retenciones. Mientras la oleaginosa paga 33% como se dijo más arriba, el maíz tributa 12%. Esta misma alícuota pagan las exportaciones de trigo y el girasol tributa el 7%.