El campo cuestiona para qué usa el Gobierno el dinero de las retenciones

Eloisa Frederking, secretaria y directora Sociedad Rural Argentina, habló en MDZ Radio sobre la situación económica de la Argentina y no trazó un panorama alentador. Además, cuestionó que las mal llamadas retenciones a su sector no se utilizan a fines de hacer mejoras en el área productiva y las criticó por ilegales.

¿Argentina está ante otra oportunidad perdida por alza de precios de granos y no aprovechar la liquidación de los dólares? "Pareciera que sí, todas las señales que está dando el mundo, hablan de la problemática de la hambruna que genera la falta de materias primas de alimentos por el conflicto de Rusia y Hungría. Y piden a los países productores de alimentos que por favor produzcan más, que no hagan políticas intervencionistas y que no hagan políticas para adentro, sino para afuera", comenzó diciendo Frederking.

Sin embargo, dijo que la siembra en el campo ha bajado rotundamente, por ejemplo en el trigo, porque no había ninguna política que no sea intervención. "Cosas que ya hemos probado y que no funcionan. El año pasado, en mayo, nos prohibieron las importaciones de carne y el precio nunca bajó, sino que subió. Ya lo re probamos, no funciona y se repitió", insistió.

Ahora, Alberto Fernández propone nuevamente estatizar el conglomerado industrial de productos primarios de exportación argentinos, Vicentin. Esto, la entrevistada lo calificó "casi como una trasnochada de fin de semana largo". Porque, a su entender, "la intervención y la estatización no tienen ningún sentido. ¿Qué quiere, una empresa testigo para ordenar? -preguntó retóricamente- Primero hay que orden la inflación y la macroeconomía".

"El mercado del agro se regula solo por la oferta y la demanda, aparte ya está demasiado intervenido. Un productor de trigo, soja, maíz, etc, hoy tiene una quita de entre el 40 y el 60 por ciento por el tipo de cambio y las retenciones. Si eso no es intervención, ¿qué es?".

"Todavía no se pueden poner de acuerdo en la producción Vaca Muerta y se quieren meter en un negocio que está totalmente profesionalizado, como es la exportación de granos, ¿para qué? Eso hay que hacerlo de manera súper eficiente y no han demostrado serlo", siguió reprochando la directora de la Sociedad Rural Argentina en No Tan Millennials.

Retenciones, ¿sí o no?

Sobre los derechos de exportación, conocidos como retenciones, Frederking dijo que "está más que comprobado que no funcionan para evitar alza de precios". Sumado a que "en el mercado del grano, podemos discutir si las retenciones son buenas o malas, pero hay un tema fundamental: son ilegales. El poder ejecutivo el 31 de diciembre perdió poder al caerse la ley de presupuesto y no puede legislar sobre retenciones. Además, en Córdoba hay un fallo, el de Camaronera, donde la Justicia estableció que el Poder Ejecutivo no puede decidir sobre esos impuestos, sino que tiene que pasar por el Poder Legislativo".

Luego cuestionó para qué se emplea el dinero obtenido por los derechos de exportación. "No se usa para mejorar la productividad, ni la Educación, ni la Salud, ni nada. Hace 20 años que tenemos retenciones y la pobreza no bajó, la Educación no mejoró, al contrario, lo único que hay son más planes sociales. Que no está mal que den una ayuda, pero tienen que dar trabajo, y el campo es el gran generador de trabajo. ¿Hay hospitales fabulosos? Yo no lo veo".

Para concluir, Frederking dijo que "se tiene que dar un cambio estructural en este país, el Ejecutivo no puede cambiar las reglas de juego permanentemente a un sector tan importante, como es el agro, que es el que genera mayor cantidad de divisas".