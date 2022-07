El sector pesquero pide medidas y alerta sobre "distorsión cambiaria"

Parece insólito pero es real. Una actividad que genera 2000 millones de dólares anuales y exporta el 90% de su producción está siendo afectada por falta de insumos importados, que en el año apenas superan los 200 millones de dólares.

Es lo que acaba de denunciar la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), reclamando medidas urgentes para resolver el cuello de botella que amenaza la zafra de las principales especies (langostino, merluza Hubbsi y calamar Illex).

En un duro comunicado, la entidad expuso las dificultades económicas y reclamó medidas "urgentes" para favorecer el desarrollo del sector. Uno de los aspectos a los que refirió CAIPA es la "distorsión" entre el tipo de cambio y el costo de vida, y en concreto reclamó "facilitar" la importación de productos y repuestos.

Es que en el actual contexto de escasez de dólares, el Banco Central de la República Argentina dispuso medidas restrictivas para acceder a las divisas necesarias para importar todo tipo de bienes, incluso insumos para la producción, amenazando así la producción sectorial.

Dólares que vienen del mar

"La industria pesquera argentina tiene mucho potencial para ser una generadora genuina de divisas para nuestro país y, si se adoptan medidas adecuadas, de incrementar ese potencial. Pero lamentablemente, diversas medidas y actitudes que se han tomando últimamente, solo pueden perjudicar toda la actividad pesquera y además, poner a las empresas en situación de riesgo", remarcaron.

"Al exportar la pesca más del 90% de su producción, ello trae como consecuencia un resultado muy positivo en su comercio exterior", destacó CAIPA. Y por si quedaban dudas puso los datos en blanco sobre negro: en 2021 la pesca "exportó por u$s 1.990.162.000 e importó por u$s 215.015.000, lo que dio un resultado positivo para el comercio internacional de la pesca de u$s 1.775.147.000", precisó.

La actividad pesquera en Mar del Plata en riesgo por la falta de insumos, en un sector que exporta el 90% de lo capturado.

Al respecto, puntualizó "se deberían tomar las medidas que correspondan para facilitar la importación de todos los productos y repuestos que necesita la pesca para desarrollar su actividad, ya que en la actualidad es sumamente complejo poder lograr la importación de esos insumos".

Cardúmenes, go home

Otro de los puntos calientes de la agenda pesquera tiene que ver con una cuestión biológica pero con impacto económico. En la actualidad la actividad en la Costa bonaerense, en especial en Mar del Plata, está afectada porque numerosos cardúmenes se desplazaron hacia el sur del país, lo que lleva a la flota marplatense a tener que recorrer distancias mayores para pescar.

Esto supone un costo mayor en combustible, uno de los ítems con mayor peso en la estructura de costos del sector, junto con los salarios, que por la propia paritaria, está nominados en dólares. De hecho, la industria pesquera tiene "calzados", sus ingresos y egresos, pero los salarios siembre tienen fuerte impacto en la explotación pesquera.

Ante esa situación, es necesario que las autoridades tengan en cuenta la situación, dicen los empresarios. Reclaman igualdad de condiciones con los puertos patagónicos, que están pidiendo el restablecimiento de beneficios por las exportaciones, como están solicitando las provincias del sur.

Sería una equiparación para los puertos atlánticos "para que de esa forma, se compense el mayor gasto de combustible que tiene la flota de Mar del Plata, y se la ponga en pie de igualdad con la flota que opera desde los puertos patagónicos, que tienen un acceso al caladero en forma más próxima", exigieron desde CAIPA.