El impacto del límite a las importaciones que pone en jaque la producción en Mendoza

El límite a las importaciones dispuesto por el Gobierno nacional, en medio de la crisis económica por la escasez de dólares, ha tenido un fuerte impacto en el sector privado de Mendoza. Esta situación ha despertado la preocupación de las cámaras y entidades empresarias locales y del Ejecutivo provincial, quienes sostienen que estas restricciones paralizan el acceso a insumos claves, lo que ha puesto en jaque a la producción mendocina.

A finales de junio, el Banco Central puso en marcha una serie de medidas apuntadas a restringir la salida de dólares para el pago de importaciones, con el objetivo de mitigar la caída de reservas. Concretamente, a través de la Comunicación A 7532, cambió el sistema de financiación de importaciones, restringiendo la entrega de dólares para pagar las compras de productos en el exterior.

Esta disposición repercutió en la falta de insumos críticos para el desarrollo de distintas actividades productivas en Mendoza. El último jueves el ministro de Economía y Energía provincial, Enrique Vaquié, se reunió con representantes de cámaras, federaciones y asociaciones de productores e industriales mendocinos y se acordó la elaboración un reclamo único al gobierno de Alberto Fernández.

Luego de ese encuentro se elaboró una listado con los problemas más delicados sector por sector y se decidió que será presentado por la provincia y las cámaras ante los funcionarios nacionales que tienen injerencia en esta situación. Apuntan a tener reuniones con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para destrabar el acceso a los insumos.

Desde la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) se planteó que existen imposibilidades para conseguir repuestos para mantenimiento de maquinaria vitivinícola y parar importar materiales esenciales para la elaboración, como por ejemplo, acero inoxidable, barricas e insumos enológicos como ácido cítrico.

Otro de los inconvenientes que señalan es que no hay posibilidad de adquisición de soda Solvay (carbonato de sodio) para producir botellas, por lo que es difícil conseguir los envases y además ha habido un aumento considerable en las mismas.

Al mismo tiempo, desde el sector vitivinícola resaltan que el plazo de 180 días para el acceso a dólares destinados a importar hace que no se pueda cumplir con los pagos, lo que ocasiona problemas para poder exportar y pagar servicios vinculados como fletes y despachantes.

También advierten que no se puede importar por facturas pendientes que no se pueden pagar, con posibilidad de ejecución de los seguros. Consideran que es algo prioritario ya que no hay condiciones para el pago anticipado.

A su vez, desde Bodegas de Argentina se hizo hincapié también en la falta de repuestos de tractores e insumos fitosanitarios. Expresaron que no hay precios para adquisición de los mismos y que insumos ferrosos tienen cupos. Destacaron que también tienen inconvenientes para adquirir anhídrido sulfuroso, uno de los compuestos químicos indispensables para el proceso de vinificación.

Por otro lado, desde el sector metalmecánico de la provincia indicaron que hay una “imposibilidad de duplicar exportaciones a Estados Unidos para ferro silicio y siliciuro de calcio, por falta de insumos”. Agregaron que la falta de materiales y repuestos ya están afectando la producción y especificaron que no se pueden importar los materiales que se utilizan para producir los envainados de acerías nacionales.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) expresó que existe la falta de acceso a insumos importados que son vitales para la industria metalmecánica, los servicios petroleros y la agroindustria, como por ejemplo el acero inoxidable.

En cuanto al ámbito de la construcción, subrayaron que uno de los pricipales obstáculos para la actividad es la falta de precios a insumos esenciales tanto para la obra pública como la obra privada, como por ejemplo las barras de hierro. Remarcaron que el problema de acceso y los cupos para la obtención de dólares hace imposible el financiamiento, debido a la exigencia de pago al contado.

Los sectores vinculados a la producción de frutas y hortalizas sostuvieron que por problemas de precios y logística, hay frutas como el kiwi y la palta que han aumentado considerablemente su precio. Asimismo, señalan del problema de acceso a repuestos de tractores y autoelevadores y la adquisición de insumos gráficos para elaboración de etiquetas.

La Sociedad Rural San Rafael advirtió por la falta de insumos para combatir problemas de heladas afectando la producción de ciruela, damasco y durazno. A su vez, la Sociedad Rural del Valle de Uco expresó su preocupación por la falta de fertilizantes y fitosanitarios por especialidades, lo que provoca inonvenientes en la producción de zanahoria, cebolla, ajo y tomate industrial.

En tanto, la Asociación Tomate 2000 y la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza (Asocamen) hicieron hincapié en los problemas con la adquisición de hojalata y vidrio. También apuntaron a la falta de mangueras para riego por goteo, fertilizante, maquinaria para mecanización y de repuestos.

Mientras que la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM) alertó que va a haber falta de productos en mercados argentinos, inclusive aquellos de precios cuidados. Expresaron la imposibilidad de compra de insumos, vidrio, hojalata, etiquetas, tintas y gomas, a la vez que destacaron que no hay precios para adquirir químicos.

Otra de las asociaciones que participó en la enumeración de los problemas derivados de la restricción a las importaciones fue la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (Cecitys). Manifestó que no se puede importar ni girar divisas, que no hay reglas claras e hizo foco en los problemas con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones y con las entidades bancarias.

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) expresó su preocupación por los faltantes de insumos para transportes como neumáticos, repuestos y gasoil. A la vez que insistieron en exigir soluciones por los inconvenientes en la comunicación y coordinación respecto al Paso Internacional Cristo Redentor.