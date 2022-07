El duro panorama a futuro que dio un economista

Juan Luis Bour, economista jefe de la consultora FIEL, habló en MDZ Radio sobre la realidad económica Argentina y detalló un panorama más complicado aún a futuro, si no se toman ciertas medidas que enumeró.

Analizando la necesidad que tiene la economía argentina de que el Gobierno tome decisiones para contener la crisis que estamos atravesando, Bour dijo que "sería interesante que hayan medidas serias y no parches". Luego rememoró: "Tuvimos un cambio de ministro y el anuncio de que habría decisiones relativas a la inflación creciente. Pero en el último mes lo único que ha hecho el tesoro es simplemente pedirle más pesos al Banco Central para pagar sus cuentas. La emisión monetaria superó holgadamente el billón de pesos".

Aquello implica "tirar mucho peso al mercado pero no hay demanda de esos pesos, la gente quiere conseguir algo que mantenga el valor, que no sea la moneda argentina. En ese escenario, los precios empiezan a subir fuertemente, hay una brecha cambiaria en alza, porque los dólares alternativos empiezan a subir, ya que la gente compra desde bienes hasta dólares alternativos, sacan dólares del Banco Central, se pierden reservas y ahí lo que se ve es que el Gobierno no tiene poder de fuego", continuó.

Para el economista, la única forma de cortar con aquello es frenando el gasto, que puede ser detener los pagos -tal y como anunció la ministra Batakis-. Pero "eso dura poco como medida, porque si te siguen gastando y no pagás, sólo aumentás la deuda. Eso no dura más de 3 meses. Entonces, hay que bajar el gasto también, algo difícil si tenés a todo el mundo en tu coalición diciendo que hay que subir el gasto". El entrevistado también dijo que es necesario subir las tasas de interés para que la gente decida quedarse en pesos.

Bour agregó que la situación a futuro se agrava porque la tasa de inflación está creciendo. "Se proyecta arriba del 7.5% para julio". Entonces, para el especialista "lo que tiene que hacer el Gobierno es muy claro. Pero es básico un buen diagnóstico, sino la situación se complica".

Noticias Relacionadas El nuevo "rulo" que hacen los argentinos para comprar dólar turista y venderlo al precio del blue

En relación al crecimiento de la actividad económica que registra Argentina, el entrevistado comentó que "venimos de 2 años muy atípicos, 2020 tuvo una caída muy fuerte, de casi 10 por ciento, pero en 2021 recuperación fue de 10.4. Sin embargo, no todos los sectores se recuperan igual".

Actualmente, "aún el primer y segundo trimestre nos marcan que la economía está creciendo, entre el 5 y el 6 por ciento, en los hechos, año contra año. Porque hay una cantidad de sectores que se están normalizando, por ejemplo restaurantes y hoteles, también transporte y el sector público. Entonces hay una cuestión transitoria de recuperación, pero estamos viendo que al proyectar el tercer y cuarto trimestre se da una desaceleración muy fuerte de la actividad. Estamos esperando que en el cuarto trimestre la economía tenga una caída".

Sobre la entrada de capitales formales al país, tampoco el panorama es prometedor. "Hay cero. Muy triste la situación. Hay entrada por turismo y otras razones, pero que no pasan por el Banco Central. Los que vienen de afuera, ni uno le vende dólares al Central, venden en la calle. Después hay algún otro movimiento de entrada de capitales para compras, porque hay activos baratos en Argentina. Pero son compras que no van a mover demasiado la actividad económica, sino a nivel regional o fronterizo", concluyó.