Qué hay de cierto en los dichos de Alberto Fernández sobre "la batalla contra el dólar blue"

El viernes el dólar blue cerró marcando un nuevo récord, 295 pesos para la compra, por lo que Alberto Fernández dijo “los que especulan, los que quieren ganar aprovechando la incertidumbre, los de siempre. A todos ellos, nosotros estamos preparados para poner el pecho y dar las peleas que tenemos que dar”. A eso se refirió hoy el columnista de Uno Nunca Sabe, el economista, Carlos Burgueño.

El presidente, Alberto Fernández, "de manera formal, el viernes le declaró la guerra a los especuladores del dólar. Así, nos encaminamos a la segunda guerra, teniendo en cuenta que la primera fue la de la inflación", dijo en tono sarcástico el economista. Pero luego afirmó que realmente el Gobierno quiere bajar el precio del dólar y confía en que los sojeros comenzarán a liquidar, convencidos ya de que no van a devaluar.

"La cantidad de miles de millones de dólares que liquidaron fue récord, pero dice el Gobierno, aunque no lo confirman los sojeros, que faltan 6 mil millones de dólares por liquidar, aproximadamente. Estos, son importantes porque le queda al Estado entre mil y mil quinientos millones de dólares, que es lo que resta pagar de la energía".

Es que, según el especialista, "los dólares no se fueron por un 'festival de importaciones' -tal y como dijo Cristina Fernández de Kirchner-, sino por el problema con la energía. De no haber sido por eso, hoy tendríamos al menos 3 mil millones de dólares más en las reservas".

Volviendo a la liquidación sojera, Burgueño comentó que "quedarán algunos miles de millones aún por liquidar, pero eso no va a cambiar la ecuación, salvo porque el Gobierno conseguirá la plata para pagar el cheque de energía que te queda pendiente".

Entonces, retomando la "guerra" contra la suba del dólar, se le consultó al economista qué es lo que el Gobierno quiere hacer. A lo que Burgueño respondió: "No sé. Alberto Fernández dijo que 'tenemos las herramientas para bajar el dólar', pero la verdad es que no cuenta con muchas herramientas. Lo que se necesita es hacer algo con la brecha cambiaria, poner sobre el mercado miles de millones de dólares, hacerles perder miles de millones de dólares a 'los especuladores' y demostrarle al mundo que tenemos la situación dominada. Pero, ciertamente, no lo está".

Para el columnista, en realidad de lo que se debería hablar es del nuevo piso del dólar. "Estamos en riesgo de decir que el nuevo piso es de 280 para el dólar blue y 300 para el CCL". Además, "se cree que el Gobierno no podrá manejar la próxima crisis financiera", concluyó.