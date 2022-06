Crece el cepo y el dólar blue alcanza su máximo histórico

El dólar blue llegó a su récord del año luego de los anuncios que hizo el Gobierno ayer, mediante los cuales advertía que habrá mayores restricciones a las importaciones. Esto, según el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, tendrá por supuesto su correlato en los precios.

En primer lugar Burgueño analizó las medidas anunciadas ayer por el Gobierno nacional, mediante las cuales se intensifica el cepo a las importaciones por la falta de dólares que tiene el país y las magras reservas en el Banco Central. De todos modos, dijo que esta decisión era inevitable. "Si Argentina no trababa la salida de dólares, en 2 meses chocábamos terriblemente", sentenció.

"El tema es analizar cómo llegamos hasta acá y ahí uno puede criticar con todos los valores al Gobierno. Pero, llegado a este punto, en el que las reservas no están subiendo como deberían y hay un peligro inminente de corrida cambiaria contra el dólar oficial, si no se aplicaban estas trabas vendría una corrida cambiaria hecha y derecha. Incluso, no ocurrió antes porque hay un acuerdo entre el sistema financiero y Martín Guzmán para que eso no suceda, porque si los bancos van a buscar los dólares o si se desprenden de los pesos en bonos, estaríamos otra vez ante una corrida antológica", siguió argumentando.

De todos modos, Burgueño alertó que con estas medidas el Gobierno sólo logra postergar aquella amenaza, la clave es "empezar a solucionar los problemas. Sino, de acá a unos meses, aunque no puedo anticipar cuántos exactamente, sí sé que estaremos otra vez en el mismo riesgo y nuevamente el Banco Central deberá tomar medidas restrictivas".

Entonces, se le preguntó al especialista si una devaluación es evitable y fue claro en su respuesta: "Siempre, por supuesto. Las grandes crisis son evitables". Aunque dijo que "tenemos un problema político muy serio, que no sabemos dónde va. No sabemos el rumbo político y por ende tampoco el económico. Yo creo que el nivel de déficit y emisión serían controlables, si nos adecuáramos a lo firmado con el FMI. Ahora, si una parte de la coalición de Gobierno busca que explote por el aire ese acuerdo, ¿qué querés?"

Mientras tanto, el dólar blue que había tenido su cierre de mercado el viernes pasado a 226 pesos para venta, se disparó a 232 este martes, tras los anuncios del Gobierno para continuar poniéndole trabas a la salida de divisas del país.