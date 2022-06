El dólar llegó al récord y se encienden las alarmas

Mientras se esperaba el resultado de la inflación de mayo, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, alertó un panorama desalentador no sólo en cuanto al aumento sostenido de los precios, sino en relación a la escalada del dólar blue que ya comienza a hacerse sentir.

Hoy el dólar blue cotiza en 224 para la venta (récord) y 221 para al compra. Mientras que el oficial se vende en $128 y el solidario en $212. Los más caros son los financieros, ubicándose el dólar bolsa en los 232 pesos por dólar y el CCL en los 239 pesos por dólar.

Esta corrida cambiaria, sin dudas, tiene que ver con la interna dentro del Gobierno nacional, la venta de bonos CER sin consentimiento del Ministerio de Economía, el crecimiento del riesgo país y el posible boicot, o al menos desmanejo, que el kirchnerismo le habría hecho al titular de la cartera más caliente, Martín Guzmán.

Pero no sólo lo coyuntural es el problema, sino que Burgueño alertó, a horas de conocerse el índice inflacionario de mayo, lo siguiente: "Me preocupa que ya la suba del dólar blue empieza a tener impacto en los precios, un factor que hasta acá no era importante".

De hecho, mencionó que lo terrible de la inflación de marzo, que cerró en el 6.7%, fue el valor del dólar blue no influyó porque estaba tranquilo en aquel entonces. "Alcanzamos ese número sin movimientos cambiarios y sin aumentos de tarifas. Eso fue lo pésimo del resultado de marzo", remató.

Por eso, las alarmas se encienden sobre los precios para junio, donde sí o sí el incremento del dólar blue afectará a la inflación y por ende continuará hiriendo al poder adquisitivo de los argentinos.