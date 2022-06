La decisión del kirchnerismo que desestabilizó aún más la economía argentina

El economista Carlos Burgueño dijo que asistimos a "un nuevo capítulo de la crisis entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el kirchnerismo". Además, alertó porque una maniobra K puso en jaque a la ya debilitada crisis económica de Argentina.

"El jueves de la semana pasada lo mínimo que pasó fue que la famosa venta de títulos públicos que indexan por inflación vendieron sus bonos sin consultar estratégicamente ni informar al ministerio de Economía ni al Banco Central. El Banco Nación, que podríamos ponerlo del lado del albertismo, fue el que le comunicó a la Secretaría de Finanzas lo que estaba ocurriendo y cómo estaba sucediendo", comenzó detallando Burgueño.

Empezó a circular la versión de que la caída de los bonos se estaba dando porque los economistas de Juntos por el Cambio deslizaban la posibilidad de una reestructuración de la deuda en pesos, en el caso de que JxC sea Gobierno a partir de las elecciones del año próximo.

Sin embargo, "hubo una comunicación entre el ministerio de Economía, no de Martín Guzmán, y los economistas opositores que desmintieron estar agitano una cosa por el estilo, bajo un argumento sólido: 'Si nosotros reestructuramos o no la deuda en pesos es algo a resolver recién en octubre de 2023, si es que somos gobierno, y los bonos están cayendo hoy'". Lo cual derivo en que Hernán Lacunza en Twitter desmintiera cualquier tipo de estrategia de su partido para boicotear la situación financiera de Argentina con rumores.

Entonces, ¿qué le queda por pensar a Guzmán? "Que evidentemente era verdad que quienes estaban boicoteando, o al menos no estaban realizando una estrategia conjunta con el ministerio de Economía, eran los propios: el PAMI y CAMMESA".

Consultado sobre si la instrucción que dieron desde el Ejecutivo fue que no debían dejar que el mercado en pesos entre en default, Burgueño fue contundente: "Ya entró en default. Porque técnicamente eso sucede cuando no pagan un bono, pero el mercado considera el default cuando los bonos tienen un precio de default, y ese es el caso. No sólo los que son en pesos sino también en dólares".

Es que "la cotización de los bonos en dólares está por debajo del 30 por cierto, esto implica que no tiene precio de mercado, que quien los compra está especulando con que va a tener una rentabilidad muy alta o que se va sentar a negociar en algún momento para una restructuración de deuda. Ese es su negocio".

¿Qué pasará hoy? "Según dijo Alberto Fernández, creo hoy interviene el Poder Ejecutivo. Porque le preguntaron por la suba del riesgo país y la cotización de los bonos y dijo: 'Vamos a intervenir si es necesario'. ¿Cómo? -preguntó retóricamente Burgueño- Comprando deuda, algo que está bien, porque está barata".

El economista también dijo que por esto aumentará la tasa de interés, es que eso tiene que ver con la cotización de los bonos. "Porque estos bonos cubren inflación más tasa de interés, entonces se vuelven atractivos cuando pagás una tasa de interés mayor". Pero negó una devaluación.

Aquello último, "no está en los planes del Gobierno, porque sería suicida. No viene por ese lado el problema, al menos por ahora, de junio a agosto. Si pasa agosto y no vienen los dólares, el Gobierno sí estará en problemas. Pero no es el inconveniente coyuntural, entre los muchos problemas que tiene la economía argentina hoy. Por eso lo grave de salir a armar una crisis financiera que no existía".

Acá está la gran pregunta, ¿el objetivo del kirchnerismo fue hacer daño? "No lo sé, pero tampoco entiendo la estrategia. La versión es que el kirchnerismo intentó desestabilizar al país para cargarse a Guzmán. No lo puedo confirmar, pero sí sé que lo mínimo que hay es una estrategia de falta de coordinación entre diferentes bocas de venta de bonos. Está confirmado que ni CAMMESA ni el PAMI le consultó al ministerio de Economía para vender. Si esto fue así porque como están peleados no se hablan, puede ser, si es un boicot, no lo sé".

Finalmente, Burgueño contó que del PAMI nadie habló, sólo se expresó CAMMESA y adujeron que fue porque debían pagar en dólares, algo que es real, porque es la que le abona a los bancos. Sin embargo, "yo supongo que había otro tipo de estrategia para hacerse de los dólares, antes que salir a vender bonos".