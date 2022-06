FOMO: la peligrosa tendencia que podría arruinarte financieramente

Las redes sociales y el internet trajeron consigo múltiples ventajas para el ámbito financiero, como la facilidad para comprar y vender activos o la posibilidad de comprar bienes sin salir de nuestras casas. Sin embargo, su masificación impulsó un peligroso fenómeno que podría arruinar nuestra economía: el FOMO.

El fear of missing out, traducido como “miedo a quedarse afuera” o “miedo a perderse algo”, es, básicamente, un sentimiento negativo basado en la idea de que otros podrían estar atravesando un proceso gratificante o gozando de numerosos beneficios que nosotros no.

En el entorno de las finanzas, es muy frecuente que haya FOMO con ciertos activos financieros que tienen la capacidad de crecer casi exponencialmente, como algunas criptomonedas o acciones de empresas tecnológicas.

El problema del FOMO es que nos hace tomar decisiones irracionales con tal de “ser parte de la manada”. Un caso típico consiste en comprar una shitcoin que está subiendo ferozmente porque miles de personas lo hacen. ¿El riesgo? Entrar en las últimas etapas de la tendencia alcista y sufrir de una posterior devastadora pérdida de capital.

También existe FOMO al consumir bienes y servicios. Muchas veces, nos dejamos llevar por el boca en boca de algún producto costoso y lo compramos simplemente para “pertenecer” al grupo de consumidores. ¿El riesgo? Gastar mucho dinero en algo que no necesitamos y/o no nos gusta.

Si bien el FOMO es difícil de tratar, en especial en las épocas actuales en las que todo el mundo opina a través de las redes sociales y solo deja ver el lado positivo de las cosas, lo cierto es que una forma de evitarlo parcialmente es estando informados.

Si sabemos que una compañía está sobrevalorada y no tiene proyecciones, entonces no caeremos en la trampa de comprar sus acciones; si somos conscientes de que un producto es muy costoso para lo que ofrece, entonces no desperdiciaremos el dinero en él.