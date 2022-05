Seis claves a tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas

Las criptomonedas marcaron un antes y un después en el mundo de las finanzas. Las dos más conocidas, bitcoin y ether, crecieron impactantemente en los últimos años.

Entre febrero y abril del 2011, un bitcoin cotizaba a la par del dólar; hoy, a casi USD 30.000. En el caso del ether, en septiembre del 2015, se podía adquirir por tan solo USD 0,65, cuando en la actualidad se negocia a USD 2.000.

Este enorme crecimiento llevó a mucha gente a creer que algo similar puede ocurrir con todas las criptomonedas, por lo que se lanzan a invertir sin antes tener en cuenta algunas consideraciones muy importantes.

Contemplar el riesgo

La mayoría de las criptomonedas son inversiones de alto riesgo. Muchos inversores no tienen en cuenta que es posible perder todo o gran parte del capital, utilizando dinero que no pueden permitirse perder. Una decisión optima sería realizar un análisis sobre cuánto dinero se está dispuesto a arriesgar y que su eventual pérdida no genere perjuicios en la economía familiar.

Diferenciar criptomonedas

Como en las finanzas tradicionales, en el mundo cripto existen activos de alto riesgo y otros de bajo o mediano riesgo. Criptomonedas como solana (SOL) o cardano (ADA) son divisas de alto riesgo frente a otras como tether, conocido popularmente cómo USDT, o el DAI, las cuales son consideradas de bajo riesgo y siguen la cotización del dólar estadounidense.

Establecer una estrategia

Es muy importante diferenciar una estrategia de corto plazo de una de largo plazo, ya que de esto dependerá el método de análisis escogido. En el corto plazo, el análisis técnico (interpretación de gráficos de precios) y la lectura de noticias y factores emocionales son indispensables.

En cambio, en el largo plazo, hay que prestarles más atención a los proyectos detrás de cada criptomoneda y a sus aspectos fundamentales.

Identificar las “shitcoins”

Un error muy frecuente de muchas personas que se están iniciando en el mundo cripto es creer que todas las criptomonedas van a crecer en el mediano o largo plazo. Hay que tener en cuenta que, por cada criptomoneda fiable, existen miles que no sirven para nada y su crecimiento puede ser momentáneo.

La mayoría de las shitcoins suelen ser criptomonedas que carecen de valor real, ya que simplemente son monedas creadas a modo de broma y su furor suele ser fugaz.

Tener en cuenta la volatilidad

A excepción de unas pocas criptos, la mayoría es muy volátil y pueden variar bruscamente de precio en cuestión de horas e incluso de minutos. Por ejemplo, si hubiésemos invertido USD 1.000 en bitcoin en julio del 2020, hoy tendríamos USD 3.200, aproximadamente. En cambio, si esa misma cantidad la invertíamos en octubre del 2021, hoy apenas poseeríamos cerca de USD 500.

Elegir entre adquirirlas P2P o en un exchange

Esta es una decisión fundamental a la hora de invertir en estos activos. La forma más popular y económica de adquirir criptomonedas es mediante el método persona a persona (P2P, por sus siglas en inglés).

Las ventajas de este método son el anonimato de la transacción y el menor precio. Sin embargo, hay algunos riesgos como la posibilidad de estafas o robos.

Por otra parte, comprar en un exchange es mucho más seguro y rápido, ya que permiten adquirir cualquier criptoactivo en cuestión de minutos. Sin embargo, también hay que contemplar que algunas cotizaciones son más altas por las comisiones implícitas y, en algunos casos, solicitan justificativo de fondos.