Las claves para tener un negocio exitoso

Por Mark Ford*

Dale Carnegie, un gran comunicador, dijo una vez: “Explícale a la audiencia lo que vas a decir; dilo, y luego explícales qué dijiste”. A mis lectores siempre les hago una promesa: sigue mi consejo, y podrás tener un gran negocio en siete años o menos.

Con el tiempo, he compartido con mis lectores muchísimas ideas y consejos que aprendido en mis décadas de experiencia empresarial. El día de hoy, uniré varios conceptos fundamentales y trataré de asegurarme de que nada importante falte

Si esto fuera una clase universitaria, la lección del día sería la guía de estudio para el examen final. Por supuesto, el examen final es el éxito (o la falta de éxito) de tu negocio. Deberás revisar y tomar apuntes. Haz lo que consideres necesario para convertir estos conceptos en metas y objetivos concretos que puedas poner en acción, empezando inmediatamente.

Cinco consejos claves

Limita tu preparación: antes de iniciar tu negocio, debes asegurarte de entender lo que se necesita en términos de tiempo y dinero, y también entender cómo vas a descubrir tu “estrategia de venta óptima”. La mayoría de los negocios pequeños fracasan porque nunca empiezan. Este es el principio clave de mi filosofía. Muchos dicen “Apunten, listos, ¡fuego!”. A mí me gusta decir: “Listos, dispara, ¡apunta!” Sé austero, pero no exageres: gasta poco dinero en lo que respecta a los aspectos del negocio que no son esenciales como la oficina, los muebles, las tarjetas de presentación. Reserva el efectivo para tu prioridad número uno: el marketing. Y gasta el 80% del dinero destinado al marketing en descubrir tu estrategia de venta óptima. Ponte en acción rápido: mientras más tiempo dediques planeando tu negocio, menos probable será tu éxito. Esto no es siempre cierto, pero sigue siendo una gran regla para empezar. No te veas en la necesidad de perfeccionar todo, incluido el producto, antes de empezar. Tu meta es ponerte en acción rápidamente para que puedas descubrir cómo hacer para generar dinero. Tampoco dudes en imitar estrategias de marketing e ideas de productos de empresas exitosas, pero siempre asegúrate de tener algún elemento en tu negocio que sea único y lo destaque por sobre la competencia. Cuando comienzas un negocio, estás en una carrera: ¿Puedes generar un flujo de efectivo sostenible antes de que desaparezca tu capital? Primero, el flujo de efectivo: una vez que el efectivo comience a llegar a tu negocio todos los días, todos los demás problemas serán solucionables, ya que el flujo de efectivo te da el tiempo para solucionarlos. El flujo de efectivo es el oxígeno de todos los negocios pequeños. Sigue el consejo de las azafatas: corrobora que funcione tu máscara de oxígeno antes que nada. Tú formas parte del equipo: no contrates a un equipo grande al comienzo. Uno o dos socios/empleados son más que suficiente. Pagar salarios bajos al comienzo tiene dos beneficios importantes: te mantiene en pie por más tiempo y le permite al equipo central aprender cada aspecto relevante de tener un negocio exitoso. Además, debes seguir en tu trabajo diario, y no renuncies sino hasta que el nuevo negocio genere más efectivo que tu salario. Debes ser paciente.

Seis consignas para seleccionar un negocio

Sí, necesitas tener una idea para empezar un negocio. No, no tiene que ser innovadora. Solo tiene que ser lo suficientemente buena como para que sea viable.

A estas alturas, puede que tengas una idea o que todavía estés en la búsqueda de una. Recuerda, la idea puede surgir de cualquier lado. Puede ser el resultado de una experiencia que hayas tenido como consumidor o una idea que tuviste en el trabajo o un pasatiempo que tengas. Lo que importa es una sola cosa: La idea, ¿va a funcionar?

Para responder a esa pregunta, debes investigar varias cosas:

¿Qué pruebas tienes de que alguien vaya, realmente, a gastar dinero para adquirir tu producto o servicio? ¿Hay un mercado importante para ese producto o servicio? ¿Es lo suficientemente importante como para que una empresa start-up pueda generar las ventas y las ganancias que estás buscando? La demanda de tu producto o servicio, ¿está aumentando o disminuyendo? ¿Cuáles son las barreras de entrada? (Es decir, ¿cuán difícil te será desarrollar un producto competitivo y venderlo?). ¿Tienes el conocimiento interno para de este negocio? (El conocimiento interno es lo que tendrías si estuvieses trabajando como vendedor de un negocio similar ahora. Sabrías cómo se elaboran los productos, el costo de producción, cómo se comercializan, etc.). ¿Estás lo suficientemente motivado para hacer que esto funcione? ¿Puedes pasar quince horas por día trabajando en eso? ¿Por los próximos 20 años?

Debes ser lo más honesto posible al momento de responder estas preguntas. Lo último que quieres hacer, a estas alturas, es engañarte a ti mismo. El mejor momento para darse cuenta de que una idea para un negocio no es buena es antes de que inviertas dinero y tiempo de forma significativa.

Empieza con el enfoque “Listo, dispara, apunta”

Luego de haber elegido un negocio, tu próxima prioridad es determinar tu estrategia de venta óptima (OSS, por sus siglas en inglés). Descubre cómo puedes probar tu idea vendiéndola tan rápido y tan barato como te sea posible. Como dije antes, tienes que cumplir con este objetivo antes de que se agote el tiempo, el dinero y la paciencia.

Y para ese fin, puedes emplear mi filosofía “Listo, dispara, apunta”.

Es una idea muy fácil, que puedes subdividir en tres partes:

Listo: ten tu producto listo. Que sea lo suficientemente bueno como para venderlo. No te preocupes de que sea perfecto. Va a haber tiempo suficiente para eso más adelante.

Dispara: empieza a venderlo. Véndelo en todos lados. Corrobora diferentes frases publicitarias. Sigue probando hasta que descubras la estrategia de venta que funciona – tu OSS.

Apunta: expande tu base de clientes enfocándote en tu OSS. Mientras crece tu base de clientes, desarrolla procedimientos de negocios para que se adapten al crecimiento. Contrata a las mejores personas que encuentres para que manejen partes del negocio y así dejarte tiempo para probar otros productos y servicios que supones van a ser adquiridos por clientes.

Recuerda, la esencia de la capacidad empresarial es la habilidad para intentar, fracasar y luego intentarlo de nuevo. No podemos hacer eso si gastas todo tu dinero en el primer intento.

Debido a esto es que te he estado diciendo que tienes que probar tu idea vendiendo tu producto invirtiendo lo menos posible. Una vez que hayas establecido tu estrategia de venta óptima, deberías lanzar tu plan de ventas de manera agresiva, siempre corroborando que los costos no incrementen y las respuestas no decaigan.

Puedes refinar la estrategia de marketing y mejorar el producto gradualmente mientras avanzas, pero no puedes hacer nada si no hay ventas.

Vender la idea

Recuerda que tu futuro cliente quiere que le vendas. Si le ayudas a entender cómo tu producto puede ayudarlo a satisfacer sus deseos o resolver sus problemas, estará predispuesto a tu favor. Pierdes a tu futuro cliente cuando empiezas a hablar sobre otras cosas, las características del producto que no le interesan realmente.

Así que no le vendas. Ayúdalo. Empieza buscando lo que quiere y necesita. Luego (y solo si puedes realmente ayudarlo), dale las razones más específicas y sólidas que puedas. Convéncelo de que, con tu ayuda, va a concretar sus deseos y resolver sus problemas.

Una vez que hayas descubierto cómo vender tu producto y hayas superado la aversión a las ventas, tienes que empezar con las pruebas, preferentemente, por Internet. No gastes mucho dinero en crear un negocio o una idea si no sabes si funciona. Sigue probando hasta que encuentres la forma de posicionar tu producto de tal forma que logre enganchar a las personas.

Luego, para que tu negocio crezca, vas a tener que elaborar muchos productos que estén asociados a tu idea inicial de negocios, es decir, desarrollar tu estrategia de ventas óptima.

Para determinar tu estrategia de ventas óptima, tienes que responder cuatro preguntas:

¿Dónde encuentro clientes? ¿Cuál producto venderle? ¿Cuánto debería cobrar por el producto? ¿Cómo los voy a convencer de comprarlo?

Pregunta 1: ¿Dónde encuentro clientes?

Si estuvieses vendiendo pelotas de futbol, por ejemplo, visita los mejores negocios para ver los anuncios, ve a una tienda, hojea todas las revistas de futbol y mira programas de futbol por televisión. Navega en Internet para ver con qué páginas web, artículos o blogs te topas. Cuando hagas cada una de estas tareas, toma apunte de los anunciantes.

Pregunta 2: ¿Cuál producto venderle?

Hay cinco pasos simples para crear un producto que pueda lanzar un negocio:

Descubre cuáles son los productos que están a la moda en el mercado actualmente. Haz esto buscando en los principales medios (revistas, páginas web, diarios) que estén involucrados en el negocio en el cual estás o quieres estar. Luego, identifica cuáles son los productos que más se publicitan en esos medios. 2. Determina si la idea que tienes sobre el producto encaja con esa tendencia. 3. Si lo hace, estás listo para empezar. Si no encaja, sigue los pasos cuatro y cinco. 4. Propón versiones «propias» de varios productos que están de moda. En esencia, una versión «propia» es una imitación. Es tu opinión, tu interpretación del producto que está de moda. Pero debe rectificar el error del producto original. Cada error en un producto es una oportunidad para vos. Mejora el producto de moda de alguna forma añadiendo elementos o beneficios que no posea el producto original

Pregunta 3: ¿Cuánto debería cobrar por el producto?

Esto es simple. Observa tus competidores. Si los artículos de tus competidores se venden a USD 19 considera la posibilidad de que el tuyo se venda, también, a USD 19.

Pregunta 4: ¿Cómo los voy a convencer de comprarlo?

El precio que cobras por tu producto tiene un gran impacto en el éxito de tu negocio. Cada producto tiene un precio de ventas óptimo (OSP, por sus siglas en inglés) , es decir, un precio que le permite a la campaña de venta producir las ganancias más altas y el OSP puede cambiar durante los ciclos de vida de tu negocio. Estos son algunos de los pasos para encontrar tu precio de venta óptimo:

Averigua el precio en promedio de tus competidores, luego haz que tu producto sea más barato. Haz la prueba vendiendo tu producto a un precio con descuento. Luego, cuando veas esos resultados, prueba con precios más elevados para ver si obtienes la misma respuesta. Solo está atento de no incrementar mucho los precios o las ventas bajarán tanto que no vas a poder mantener el flujo de efectivo.

Cuando trabajo con un cliente para lanzar un nuevo producto o servicio, probamos con la mayor cantidad de medios nuevos que podemos con dos o tres precios diferentes y usamos, por lo menos, dos plataformas completamente diferentes.

Es todo por este día, y comprendo que es mucho, pero si lo sigues al pie verás resultados extraordinarios.

*Mentor con más de 30 años de experiencia en negocios e inversiones.