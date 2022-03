Cómo saber si estoy ahorrando correctamente para mi jubilación

Las personas muchas veces disfrutan el hoy sin pensar detenidamente en el futuro, sobre todo en el caso de la jubilación. Esto es, en parte, porque una gran cantidad de personas ven el retiro como algo lejano, así que dejan pasar los años preocupándose poco por el momento en el que dejen de ser personas económicamente activas.

Si bien en Argentina existe un sistema de jubilación para las personas que realizan aportes todos los meses (un sistema de aporte obligatorio para todas las personas en blanco), en muchos casos suele ser insuficiente, sobre todo para los jubilados que reciben la mínima.

Por otro lado, hay personas que ahorran a temprana edad para complementar la jubilación, pero muchas veces no lo hacen de la manera correcta. Es por eso que recopilamos algunos consejos para saber si estamos ahorrando correctamente para el momento de jubilarnos.

Planificar el ahorro

Planificar la forma de ahorrar es una de las claves para hacerlo de la manera correcta. Lo mejor es establecer un determinado porcentaje de nuestros ingresos, los cuales serán destinados al ahorro.

Es muy común que algún mes del año tengamos gastos inesperados que no nos permitan ahorrar (o al menos, no en el porcentaje que establecimos). En esos casos no hay que desanimarse y tratar de que, en la medida de lo posible, se pueda recuperar en el mes siguiente.

Por último, y no menos importante, es importante establecer metas realistas, ya que, si establecemos un porcentaje significativo de nuestros ingresos, es probable que fracasemos.

Invertir el dinero

Hay que comprender que el ahorro para la jubilación es un ahorro a largo plazo, por lo que es conveniente invertir el dinero ahorrado.

Las opciones son muchas, desde acciones o bonos hasta las famosas y populares criptomonedas. En caso de que no se tenga conocimiento, siempre se puede contratar a un asesor financiero que nos ayude a planificar nuestro retiro.

Por último, si nos cuesta ser constantes con nuestras inversiones, una opción es contratar un plan de retiro en una aseguradora.