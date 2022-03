Reapareció Mauricio Macri y criticó la inflación: ¿tuvo menos aumentos que Alberto Fernández?

El ex presidente Mauricio Macri reapareció ayer en una entrevista televisiva y criticó la gestión de Alberto Fernández, con especial hincapié en la economía. Dijo que Argentina venía bien, pero que en las elecciones la población se volvió a "endulzar" con falsas promesas que hizo el kirchnerismo para ganar la presidencia.

Mauricio Macri asumió que fue un error haber dicho que bajar la inflación era fácil, a la vez que criticó a Alberto Fernández por no estar haciendo nada contra ella. “Todavía estoy esperando las medidas de la guerra que anunció Alberto Fernández. ¿De qué medidas está hablando?”, expresó. El analista económico Carlos Burgueño, comparó ambas gestiones económicas.

Burgueño dijo que "Mauricio Macri tuvo un promedio del 50% de inflación. Acumulado ronda el 200%, dependiendo de qué rubros tomes (si alimentos, tarifas, etc)".

Luego, en Uno Nunca Sabe detallaron los aumentos de precios acumulados de la gestión de Macri en cada uno de los rubros:

Alimentos: 256%

Indumentaria: 182%

Telefonía: casi 300%

Transporte: 279%

Educación: 212%

Salud: 305%

Vivienda: 400%

A partir de esto, Burgueño analizó: "Tomemos ese 400% de vivienda, que es lo que aumentaron los costos de la vivienda. Si es un promedio, quiere decir que hay servicios que aumentaron más del 400%. Ahí está el tema del Gobierno de Macri: el aumento de las tarifas, que obviamente fue un error".

Sin embargo, contó el economista que "los macristas dicen: 'Nosotros tuvimos aumento de precios con movilidad de tarifas, de servicios, etc. Ahora hay congelamiento y la misma inflación, con lo cual tenés más problemas en la economía'. Y es cierto también".

"La inflación de febrero de este año es terrible, porque fue altísima en alimentos y la gestión de Alberto Fernández no avanzó con ningún equilibrio de las variables que Argentina tiene desequilibradas. No estoy defendiendo a Macri ni mucho menos -aclaró Burgueño-, pero volviendo a él vemos que en alimentos la inflación fue menor al índice general acumulado en esos años y si no se hubieran soltado las variables como las soltó Macri, de manera irresponsable después de haber perdido las PASO, la inflación habría sido menor".

Nicolás Dujovne, el ministro de Economía de Mauricio Macri, recordó el analista, "había bajado mucho el déficit y no llegó a tener efecto inflacionario. Pero Macri devaluó un 22% en un día y tiró todo a la basura".

Volviendo a la gestión de Alberto Fernández, Burgueño dijo que "el año pasado por las elecciones no hubo ninguna actualización por inflación: tarifas desactualizadas, además hubo incremento de precios y emisión monetaria por el plan 'platita'. Eso deriva en la inflación que estás teniendo ahora". "Todo se paga en economía", concluyó.