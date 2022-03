¿Pueden las criptomonedas ayudar a controlar la inflación en México?

La inflación, un problema que en los países desarrollados había quedado sepultado hace décadas, hoy está volviendo a aparecer y se acentuó, sobre todo, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ha llevado a que productos como el petróleo aumentaran considerablemente de precio, elevando la inflación en la mayoría del mundo, sobre todo en los países menos desarrollados como la mayoría de Latinoamérica.

En enero de 2022, la inflación de México se ubicó en un 7,07% anual, uno de los números más altos de estos últimos tiempos, y en febrero superó esta marca, con un 7,17% anual. Frente a esto muchos se preguntan si las criptomonedas pueden ayudar a controlar la inflación en este país.

Si bien no hay una única respuesta, a rasgos generales se podría decir que, en el caso de que el país adoptara o reconociera de forma oficial criptomonedas estables, también llamadas “stablecoins” (criptomonedas que están respaldadas en un activo de valor como el dólar o el oro), podría bajar el nivel de inflación del país.

Hasta el momento, el único país que reconoció oficialmente a las criptomonedas como el bitcoin fue Panamá. Sin embargo, aún estamos lejos de que los países tomen a las criptomonedas de manera oficial, ya que todavía se debate si se deben o no regular.

El motivo es sencillo: la inflación se da cuando la moneda local pierde valor contra los bienes y servicios de la economía real. Si se cambia la divisa por una que, justamente, no pierda valor, el conflicto se soluciona.

Noticias Relacionadas La ONU advierte que las mafias mexicanas están lavando dinero con criptomonedas

Adoptar las criptomonedas y establecer una estrategia ganadora

Ya sea que un país como México decida adoptar oficialmente las criptomonedas y, por ejemplo, tenga parte de sus reservas internacionales en este tipo de activo o lo hagan las personas incorporándolas a su cartera de inversiones, hay que tener ciertos recaudos y establecer ciertas estrategias.

Diversificar las criptomonedas

Como muchos saben, dentro del ecosistema cripto existen las criptomonedas “tradicionales” que son el bitcoin, ether, etc. que suelen tener un alto grado de volatilidad. Si bien suelen estar pensadas para el largo plazo y, de momento, año tras año están en un valor significativamente más alto, es importante diversificar el riesgo, por lo que no es una buena opción tener únicamente este tipo de activos.

Por otro lado, están las ya mencionadas stablecoins o monedas estables, que son criptomonedas que tienen cierta estabilidad y un respaldo en activos conocidos como el dólar estadounidense y el oro. Las más conocidas son el tether, el Binance USD (BUSD) y el DAI.

Elegir el porcentaje a invertir en estos activos

Alberto Gordo, especialista en criptomonedas y parte del equipo de Protein Capital, explica que muchas veces el debate entre los inversores, tanto organismos públicos como personas o empresas privadas, no se centra en si es rentable invertir o no invertir en criptomonedas, sino cuánto invertir.

El número que muchas personas suelen tomar como referencia es el 10%, es decir, que no se debe invertir más del 10% del dinero disponible en cuenta.

Datos a tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas

A la hora de invertir en criptomonedas de manera personal, es necesario tener en cuenta algunos consejos.

En primer lugar, lo importante es buscar un exchange de confianza. Existen muchísimas opciones, algunos con comisiones más elevadas y otros más económicas. Lo importante es no confiarse en aquellos exchanges que, si bien pueden tener una comisión baja, quizás no llevan mucho tiempo en el mercado o no cuentan con la tecnología necesaria para enfrentar un posible ataque de un hacker.

En segundo lugar, también es importante no dejar las criptomonedas en el exchange que se compran. Esto aplica tanto para las personas como para los gobiernos. Lo mejor suelen ser las billeteras físicas, es decir, las billeteras en forma de hardware.

En tercer lugar, es importante tener en cuenta que, a la hora de invertir en las criptomonedas tradicionales, están enfocadas en el largo plazo (como ya mencionamos). Esto es importante porque no se debe invertir dinero que se necesite en el corto plazo, así como tampoco invertir el dinero que no se está dispuesto a perder.

No nos olvidemos que, a pesar de ser una inversión con muchísimo potencial a futuro, es volátil y de alto riesgo.

Por último, hay que evitar aquellos sitios engañosos. También se deben ignorar los mensajes que nos soliciten nuestra clave semilla (incluso si se hacen pasar por gente de soporte), ya que nunca se debe revelar esta frase porque corren riesgos tus activos.