¿Creció el ahorro en España con la pandemia?

En España, una de las formas favoritas de ahorro es el “ahorro previsional”, que se hace de manera mensual. Según estudios elaborados por el Observatorio del Ahorro Familiar, aquellas personas cuyos ingresos no han sido afectados por la pandemia pudieron ahorrar mucho más que en los años anteriores.

La cuarentena y el confinamiento en España hicieron que el consumo bajara drásticamente en apartados como ropa, gimnasio y ocio y subiera considerablemente el ahorro. Cerca de 80 mil millones de euros se acumularon en las cuentas corrientes españolas durante la crisis sanitaria del COVID 19, según un informe del Banco de España.

El ahorro actualmente se distribuyó, por un lado, en un fuerte consumo en este primer cuatrimestre (por ejemplo, hay personas que en estos dos años de pandemia casi no compraron ropa y ahora tienen que renovar el vestuario de forma completa). Por otro lado, también hay datos que indican que el ahorro se está volcando al sector inmobiliario.

También una parte de los españoles está decidiendo volcar parte de sus ahorros en el sector financiero, es decir, en la bolsa de valores. “Los trabajadores que no han perdido su empleo ni han caído en un ERTE [expediente de regulación temporal], los que están indefinidos, y los que pueden teletrabajar están ahorrando mucho”, explicó Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad Complutense.

“Pero si tenías un contrato temporal y lo has perdido, has entrado en ERTE o estás en riesgo de pobreza, no puedes ahorrar. Es muy asimétrico, muy desigual en cuanto al nivel de renta”, agregó.

Noticias Relacionadas Crecepyme, un nuevo programa en España para ayudar a las pequeñas y medianas empresas

Esto nos lleva a la conclusión de que, si bien muchos trabajadores autónomos, comerciantes y demás personas vieron sus ingresos mermados, y, en algunos desafortunados casos, fueron a la quiebra, hubo un porcentaje de las personas que pudo ahorrar y ahora vuelca parte de esos ahorros nuevamente a estos negocios que estuvieron afectados.