Oportunidades que las empresas podrían aprovechar con Bitcoin

Desde que Satoshi Nakamoto introdujo la innovación de Bitcoin en 2009, esta moneda virtual ha pasado por altibajos. Pero las personas y las empresas ya no ven a Bitcoin como una moneda controversial que los delincuentes pueden usar en actividades nefastas. Hoy en día, los empresarios e inversionistas ven a Bitcoin como una innovación que brinda un sinfín de posibilidades.

Quizás, eso se debe a que se han dado cuenta del potencial de la tecnología subyacente de esta moneda virtual. Para algunas empresas, Bitcoin es una moneda y un método de pago alternativo. Algunos empresarios incluso piensan que Bitcoin podría eventualmente reemplazar el dinero tradicional. No nos sorprende que países como El Salvador hayan hecho de Bitcoin moneda de curso legal.

Bitcoin también ha experimentado su buena cantidad de retos. Por ejemplo, China ha tomado medidas enérgicas contra esta moneda virtual y ha prohibido a sus ciudadanos usarla. En un intento por frenar la popularidad de Bitcoin, China introdujo una moneda digital centralizada, el Yuan Digital. La BitlQ es la plataforma que la gente usa para hacer trading con esta moneda virtual.

Pero esto no ha impedido que las personas y las empresas acepten, usen, hagan trading e inviertan en Bitcoin. He aquí las oportunidades que las empresas están aprovechando con esta moneda virtual.

Transferencia de fondos

Bitcoin ha demostrado que los humanos no siempre necesitan bancos u otros proveedores de servicios financieros tradicionales para enviar y recibir dinero. Esta moneda virtual puede cumplir funciones similares a un precio relativamente más bajo y más rápido. Hoy en día, las personas sin acceso a los servicios bancarios pueden enviar y recibir fondos utilizando la red Bitcoin. Al recibir Bitcoins de personas a millas de distancia, los usuarios pueden convertir sus tokens a monedas locales.

Las empresas pueden aprovechar esta oportunidad haciendo negocios con personas que no tienen acceso o no quieren utilizar los servicios bancarios tradicionales. Incluso cuando la persona no tiene una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, la empresa puede aceptar pagos por bienes y servicios usando Bitcoin. Esto podría ampliar aún más sus operaciones.

Operar cajeros automáticos de Bitcoin

El mundo todavía no tiene una buena cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin. Por lo tanto, una empresa puede invertir en cajeros automáticos de Bitcoin como otra fuente de ingresos. Y esta podría ser una excelente manera para que una empresa diversifique sus operaciones. Básicamente, los cajeros automáticos de Bitcoin permiten a los usuarios depositar y retirar fondos. También puede depositar Bitcoin y recibir los fondos en moneda fiduciaria local.

Aunque algunos lugares ya tienen estas máquinas, otros no. Por ende, una empresa en un área sin cajeros automáticos Bitcoin puede invertir en estas máquinas, especialmente si la población local no cuenta con los servicios bancarios adecuados.

Micro finanzas

Los préstamos de criptomonedas son aplicaciones de Bitcoin con un rápido crecimiento. Algunas empresas luchan por mantener este servicio debido a presiones regulatorias. Sin embargo, algunos empresarios ya están lidiando con marcos legales. Si una empresa tiene fondos adicionales, invertir en micro finanzas podría ser una forma de obtener ganancias. Básicamente, los préstamos de Bitcoin implican otorgar préstamos a los prestatarios y recuperarlos con intereses. Varias plataformas permiten a personas y empresas participar en préstamos de Bitcoin. No obstante, realice la debida diligencia para identificar una plataforma confiable que pueda utilizar para prestar a los prestatarios y recibir sus Bitcoins con algo de interés.

Contratos inteligentes

Los contratos inteligentes son programas automáticos para llevar a cabo los términos del contrato. Básicamente, ofrecen la seguridad dela red a la custodia financiera, direccionado a los destinatarios según un código de computadora y eventos futuros. El uso de contratos inteligentes de Bitcoin permite a las empresas eludir las regulaciones mientras que reduce los subconjuntos de costos de las transacciones financieras. El mejor aspecto es que ninguna parte puede romper el contrato.

Conclusiones

El futuro de Bitcoin y su tecnología subyacente luce brillante. Por lo tanto, explorar las oportunidades de su empresa con Bitcoin podría ser una forma inteligente de preparar su negocio para el futuro.