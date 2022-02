Las mejores acciones para invertir en el contexto actual

Por Zach Scheidt*

Un vecino trabajaba en una de las empresas de mayor crecimiento en la actualidad. Hace unos días, nos reunimos en mi casa. Mientras que los niños se divertían, nosotros aprovechábamos para hablar de familia, la vida y, obviamente, de negocios.

“Está terminando el año y mi equipo está corto con el presupuesto. Si esto sigue así, mi jefe me va a matar”, me comentó mi vecino, Jim.

Mi vecino es un profesional de la vieja escuela y dirige a su equipo siguiendo las reglas de forma estricta. Pero, actualmente, las compañías no se manejan de esta forma, y hoy quiero detallarte por qué esto debería importarte como inversor.

Contra toda clase de lógica

Aunque parezca muy insólito, el problema de mi vecino es que su equipo no gastó el suficiente dinero en el año. Evidentemente, se prepararon para utilizar el presupuesto tal como se planeó inicialmente, pero las reglas implícitas de la empresa sugieren que hay que gastar un 5% más de lo pactado.

Esto se traduce en millones de dólares para solo esta división. Y miles de millones de dólares para toda la empresa en un año.

“El objetivo es que la compañía en la que trabajo no quiera escatimar en gastos cuando hay que hacer que el negocio crezca. Así, la dirección no quiere que seamos comedido si eso quiere decir crecer a un ritmo menor”.

“Pero en mi división esto no tiene sentido. Nuestros gastos no se relacionan con el crecimiento de la compañía. A mi superior le preocupa que, si no superamos el presupuesto con gastos, la compañía recortará el del próximo año”.

En esto consiste el arte de derrochar dinero en términos corporativos.

Esta empresa de fantástico crecimiento tiene un grave problema de gastos que incluyen todos los departamentos que la conforman. Lo realmente penoso es que, con solo un poco de sentido común, estas compañías podrían ganar más dinero si solo fueran inteligentes con los incentivos. Sin embargo, esperan que los empleados gasten lo que sea necesario jornada tras jornada.

Por respeto a la privacidad de mi vecino, no puedo revelar qué compañía es, pero puedo afirmar que, si invirtieras en el S&P 500, gran parte del índice estaría en esta acción…

Este problema de gastos es el principal problema por el cual no amo invertir en grandes corporaciones de crecimiento como Apple, Alphabet, Amazon, Netflix, Meta, etc.

Las compañías de valor vuelven a cobrar protagonismo

Las compañías de crecimiento lideraron Wall Street por muchísimos años. Los inversores, desde los más expertos hasta los novatos, hasta hace poco se posicionaban en acciones de esta clase que gastan mucho para crecer más. En numerosos casos, estas empresas no ganan nada, pero sus cotizaciones están por las nubes, más que las de empresas superconsolidadas y estables.

Esto solo tiene sentido en algunos ciclos económicos, como al inicio de una fase expansiva. Pero, en la actualidad, no. Aunque la economía sigue creciendo, está cambiando el enfoque de los participantes del mercado, quienes pasaron de preferir “crecimiento cueste lo que cueste” a “beneficios a precios razonables”.

Y esto es una buena noticia. Mientras los inversores comienzan a vender sus acciones de empresas de rápido crecimiento y arrancan a adquirir acciones sólidas, podrás armar una estrategia para ganar con activos de valor.

*Exdirector de inversiones en un fondo de cobertura multimillonario, en el que administraba más de USD 200 millones en cuentas de clientes individuales.