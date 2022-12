La receta de un millonario: cómo pedir un aumento de sueldo y no morir en el intento

Según el autor del best seller del New York Times, “Te enseñaré a ser rico”, Ramit Sethi, una negociación salarial exitosa comienza meses antes de que uno le pida un aumento a su jefe. El asesor en finanzas personales sostiene que si uno desea obtener un salario más alto, debe comenzar a hablar con su jefe sobre cómo puede mejorar su desempeño y superar las expectativas de su función, en lugar de simplemente cumplirlas, de tres a seis meses antes de su revisión de desempeño.

Sethi compartió días atrás sus principales estrategias de negociación salarial con Frank Holland de la cadena televisiva estadounidense CNBC durante el evento virtual inaugural de CNBC Make It: Your Money que contó con varios empresarios exitosos e íconos financieros que ofrecieron consejos sobre cómo aumentar su poder adquisitivo.

Para empezar, Sethi recomendó programar una reunión con su jefe para analizar cómo miden su éxito en el trabajo y qué esperan de usted y sugirió comenzar la conversación de esta manera: “Es realmente importante para mí ser extraordinario en este trabajo, y quiero saber qué se necesita para que haga un trabajo extraordinario. ¿Podemos hablar de eso?”. Durante esa reunión, usted y su jefe deben elaborar conjuntamente una lista de 2 o 3 objetivos factibles para lograrlo.

Mientras trabaja en esos objetivos, actualice a su jefe sobre su progreso, cada pocas semanas por correo electrónico, dijo Sethi, para que tenga un registro de su desempeño por escrito, para consultarlo cuando solicite un aumento.

Cuando llegue el momento de la revisión de su labor, entre a la reunión y diga: “Hace seis meses, esto es lo que hablamos”, y “logré esas cosas y le he estado actualizando sobre mi progreso”.

Claro que a la par también debe investigar lo que ganan otras personas en su posición y compartir esos resultados con su jefe.

Éste fue el guión que sugirió Sethi: “He mirado lo que ganan otras personas en mi posición y me gustaría discutir un ajuste de compensación”.

Pero no es necesario ser conflictivo, toda negociación es como un baile, explicó el joven experto. Si tu jefe dice que no puede aumentar tu salario, podría ser porque no tiene el presupuesto o el poder para hacerlo. En ese caso, está bien. Pero entonces lo que significa para tí es que debes tomar una decisión sobre si quieres permanecer en ese trabajo o no, aconsejó Sethi.

Vale señalar que el avispero salarial se sacudió en EE.UU. tras el impacto de la pandemia y la crisis desatada por la guerra en Ucrania. De modo que los planteos salariales se vienen intensificando en este último tiempo para una economía acostumbrada a una inflación anual del 2% y que la vio trepar a casi dos dígitos, algo no visto en décadas.

Todo lo contrario para una economía como la argentina, en la que las demandas salariales son casi mensuales,debido al tenor del proceso inflacionario que escaló a casi tres dígitos anuales. De modo que los consejos de Sethi deberían aggiornarse a la coyuntura criolla.

Con relación al título de su famoso libro, Sethi comentó en el evento que no existe una definición de lo que se necesita para ser rico: significa algo diferente para todos. Cada persona define lo que significa ser rico para ellos. Para algunas personas, ser rico significa tener un millón de dólares en el banco. Para algunas personas, ser rico significa poder ir a yoga en medio de la semana.

La forma en que la mayoría de nosotros nos sentimos acerca del dinero es altamente psicológica, explicó el millonario escritor, con asociaciones positivas o negativas que pueden estar desvinculadas de la riqueza real. Señaló que había hablado con personas que tienen un patrimonio neto de 10 millones de dólares y todavía se preocupan si van a tener suficiente. En su experiencia, sentirse rico no está relacionado con cuánto tenemos en el banco.

Ve el dinero como una fuente de crecimiento. Lo ha hecho más aventurero, espontáneo, generoso. Cuando tenemos dinero, podemos elegir qué tipo de características queremos enfatizar, explicó.