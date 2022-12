El futuro del proyecto de blanqueo de capitales aún lejos de aprobarse

La Cámara de Diputados no pudo sesionar este miércoles, por lo que quedó sin tratamiento la creación de nuevas universidades públicas y la extensión de la moratoria previsional. MDZ Radio analizó esta situación con el analista económico, Carlos Burgueño, quien advirtió que esto demostraría que el proyecto de blanqueo de capitales no se podrá tratar este año.

“Evidentemente, todo indicaría que no habría blanqueo este año. Si hay extraordinarias, podría salir en febrero. Si se aprobara en febrero, se reglamentará en marzo y comenzaría a fines de abril, ya se perdería la primera etapa del proyecto de ley. Se acortaría el período, ya que en septiembre empieza a regir el acuerdo con Estados Unidos”, explicó Burgueño.

El objetivo de la moratoria, según el especialista, es que la gente pueda anotarse y entrar en un llamado a regularizar, con la justificación de que hay un período para regularizar y luego el Gobierno empieza a controlar. “Esto es una excusa porque la moratoria es general, es para todos los activos financieros fiscales y físicos no declarados en cualquier lado y moneda”, aclaró.

El miércoles la Cámara de Diputados no pudo sesionar por falta de quorum.

“Hoy no hay posibilidades de diálogo, ayer no hubo sesión. Se iban a tratar dos proyectos, vinculados a una moratoria previsional y la creación de ocho universidades públicas. No hubo probabilidad de discutir que haya sesión”, detalló.

La imposibilidad de un diálogo está vinculada, según el especialista, a que el Gobierno quería tratar el tema de Lago Escondido y la oposición el de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

“Además, la figura de Cecilia Moreau como autoridad en la Cámara de Diputados, no es buena porque representa la grieta, ya que está muy metida en ella y la activa. Juntos por el Cambio la ve como una figura preponderante del otro lado, y actúan en consecuencia. La tragedia política de la Argentina tiene que ver con su clase dirigente”, cerró.