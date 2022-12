Cecilia Moreau quedó en la cornisa tras la caída de la sesión por falta de quórum

El titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, calificó hoy de "golpismo parlamentario" la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de no respaldar la continuidad de Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. La oposición no le dio quórum al oficialismo a raíz de la decisión de Moreau de retirar la designación de los cuatro representantes de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura. Si bien Moreau sigue al frente hasta que se elijan nuevas autoridades, su situación es frágil y se quedó sin apoyo.

"El presidente de la Cámara debe ser representante de todos y no de un bloque. Que saque la resolución y que se le tome la jura a los cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura", manifestó Cristian Ritondo (PRO). "No van a poder pasar. No podemos dejarlos pasar. Que no usen el Mundial para desarmar las instituciones", agregó por su parte Mario Negri.

En Juntos por el Cambio no damos quórum a la sesión preparatoria en la que el kirchnerismo quiere reelegir a Cecilia Moreau.

El oficialismo rompió todo al someterse al plan de Cristina Kirchner para paralizar el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/7hIaH5EtTZ — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 1, 2022

Específicamente, Moreau decidió dejar sin efecto la resolución que nominaba a Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Álvaro González y Roxana Reyes como consejeros y eso desató la furia de la oposición.

"Cristina Kirchner quiere que el Consejo de la Magistratura se paralice para que no haya poder judicial", disparó el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.



Quien salió a criticar a los diputados de la oposición fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. "Es un hecho de golpismo parlamentario. No recuerdo nunca un hecho de esta magnitud. Estamos discutiendo la posibilidad de que uno de los poderes del Estado funcione", aseguró

En la sesión, el oficialismo buscaba que Moreau (Frente de Todos) sea reelecta, hasta diciembre de 2023, como presidenta de la Cámara de Diputados, pero debía reunir junto con sus aliados los 129 legisladores para abrir la sesión. Finalmente no consiguieron ese número.