AFIP: el pac-man tras los premios de la AFA y los campeones del mundo

Tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como cada uno de los jugadores del seleccionado campeón del mundo y el cuerpo técnico, por estas horas tienen dos certezas: 1) nada ni nadie podrá quitarles el orgullo de haber levantado por tercera vez la ansiada Copa del Mundo, 2) no estarán ni cerca de repartirse los US$ 52 millones de dólares que deben percibir sumando el premio de la FIFA (US$ 42 millones) y la Conmebol (US$ 10 millones).

Es que de acuerdo a la normativa vigente en Argentina en materia cambiaria e impositiva el monto final les garantiza una pérdida importante. Martín Litwak, abogado especializado en planificación patrimonial, fiscalidad internacional y wealthtech, explicó el detalle de cómo será la liquidación.

"En los torneos deportivos, sean individuales o colectivos, el primer país que suele cobrar un impuesto es el país anfitrión u organizador", arrancó Litwak, pero rápidamente detalló que, en el caso de los mundiales de fútbol, "una de las primeras cosas que pone como condición la FIFA es que esto no ocurra, con lo cual, la entidad que rige el fútbol argentino debería recibir el premio antes mencionado libre de retenciones y descuentos".

Tras esta afirmación, el analista consideró que "de haber ganado el Mundial cualquier otro de los países participantes, el dinero que la federación de fútbol de su país recibiría sería exactamente el mismo que FIFA enviase, lo cual es obviamente lógico y lo que corresponde".

Pero no es lo que ocurre en la Argentina. Aquí el premio está sujeto a un impuesto a las exportaciones del 7,25% y también a la conversión de los dólares recibidos a pesos argentinos "al ficticio y ridículo tipo de cambio oficial". Con una brecha de casi el 100% la reducción del monto será muy importante.

Además, la AFA deberá pagar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o impuesto al cheque, por las transferencias a cada jugador.

"Desde el punto de los jugadores - cada uno de los cuales debería recibir aproximadamente US$2 millones y no uno, como terminaría recibiendo más que nada por cuestiones cambiarias - estamos, para la ley argentina, ante ganancias de fuente extranjera", explicó Litwak.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, los integrantes del plantel y el cuerpo técnico (Franco Armani es el único jugador del medio local) tendrá que pagar el tributo, mientras que en el exterior depende de cada país.

"Hay alternativas de estructuración que, más allá de que le gusten, o no, a AFIP, deberían ser aceptadas como válidas dentro del actual ordenamiento legal argentino, o que al menos valdría la pena evaluar en el plazo que la FIFA se suele tomar para hacer estos pagos (90 días)", detalló Litwak.