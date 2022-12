Ahora 12: fuerte medida que afecta a proveedores y comercios

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 30 de junio de 2023, y modificó las cuotas aplicables a comercios y proveedores adheridos para el cobro de las operaciones.



La medida se dispuso mediante la resolución 144/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, con el propósito de "continuar con la implementación de acciones concretas tendientes a seguir fortaleciendo el mercado interno y a ampliar el acceso a bienes y servicios, a través de mecanismos que permitan estimular la demanda mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento".



La decisión de la extensión del programa por cinco meses más se tomó ante la inminencia del vencimiento del plazo establecido en la resolución 499/2022, fijado para el 31 de enero de 2023, consigna Télam.



En cuanto a los intereses aplicables a proveedores y comercios, para las ventas realizadas en tres cuotas, cobrarán en un plazo de hasta 10 días con una tasa máxima de descuento de 7,58% (antes de 7,06%) y para las operaciones en 6 pagos con una de 14,22% (antes 13,3%).



Para las transacciones en 12 cuotas podrán cobran con una tasa máxima de descuento de 19,95% a 60 días corridos y del 25,67% a 10 días hábiles, en vez de las tasas vigentes de 18,74% y 24,16%, respectivamente.



En el caso de las ventas en 18 cuotas, podrán cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 30% (antes 28,35%) o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa de 35,09% (antes 33,2%).



Para las operaciones en 24 cuotas, los comerciantes y proveedores podrán optar entre cobrar en 60 días con una tasa máxima de descuento de 38,35% (antes 36,43%) o en un plazo de hasta 10 días con una tasa de 42,87% (antes 40,78%).



El Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios Ahora 12 fue creado en septiembre de 2014 "con el objeto de estimular la demanda de bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo, dirigidas a los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de diversos sectores de la economía", según lo indicado en la resolución conjunta 671 y 267 de los ex ministerios de Economía y de Industria, respectivamente.



De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Comercio, entre enero y septiembre de este año se realizaron 56,9 millones de operaciones en el marco del programa, por un monto total de un $ 1,11 billones.



El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $ 350.000.



Asimismo, incluye servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales.



La iniciativa alcanza también a colchones y sommiers, textos escolares y libros, anteojos y lentes de contacto de no más de $ 27.000, cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa.



Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets, artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico entre otros bienes y servicios.