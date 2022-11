Mundial de la carne: China lidera y Chile juega semifinales con Alemania

Argentina, qué duda cabe, es un big player en el mercado de la carne a nivel internacional, no tanto por volumen sino por la calidad de sus cortes. Gracias a ello, logra que los países europeos paguen hasta 10.200 dólares por tonelada por cortes premium, que entran en la llamada Cuota Hilton.

Se trata de un cupo de 29.500 toneladas que ingresan a la Unión Europea con aranceles preferenciales, en un período comprendido entre el 1 de julio pasado hasta el 30 de junio de 2023.

Ciertamente, estos cortes de calidad son La Meca para los exportadores de carne vacuna, por los precios pagados y el mercado virtualmente asegurado, pese a que hace apenas un año llegaron a pagarse hasta 14.000 dólares por tonelada de estos cortes.

Pero en términos de volumen, para Argentina el Mundial de la carne, y el core del negocio cárnico se juega en Lejano Oriente. Es que China demanda tres de cada cuatro toneladas exportadas por el país.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en septiembre (último dato relevado), se embarcaron 46.000 toneladas peso producto de carne bovina, y más de 8.000 mil toneladas de huesos vacunos, que totalizaron un valor de 299,9 millones de dólares.

"El precio FOB promedio por tonelada para el período en cuestión fue de aproximadamente US$ 8.700 para los cortes enfriados sin hueso; y levemente superior a US$ 5.700 para los cortes congelados sin hueso", subrayó el organismo.

Como se ve, las diferencias en el valor pagado por tonelada varían mucho según los mercados demandantes. Mientras en la Unión Europea rondan los US$ 9500 por tonelada promedio, comprando sólo cortes enfriados y sin hueso - las normas de Bruselas no admiten carne con hueso-, en China que demanda cortes refrigerados con y sin hueso, el promedio pagado fue de US$ 4534 la tonelada.

Listado de clientes

En los primeros nueve meses del año, el ranking de países destino de los embarques de cortes argentinos, es liderado por China, que absorbió el 77% del total, equivalentes a 364.132 toneladas de cortes vacunos, lo que representa un 11,6% más que en el mismo período del año anterior.

Le sigue Israel con 27.503 toneladas en el período enero-septiembre, con especial foco en cortes delanteros. Es un incremento del 9,1% interanual en volumen, mientras que el país asiático tiene una participación de, 5,8% sobre el total.

El podio lo completa Alemania, uno de los países que lideran la demanda de la Unión Europea junto con Países Bajos, Italia y España. Alemania compró 18.337 toneladas, el 3,9% del total exportado por nuestro país y un incremento interanual del 11,2%.

Un escalón más abajo se ubica Chile, apenas por debajo de Alemania (16.839 toneladas), que representa el 3,6% de participación. pero un verdadero desplome de -35,5% interanual en los volúmenes importados desde Argentina. Las exportaciones a Brasil, en tanto, también registraron un retroceso de -20.6%.

En contraste, Países Bajos y España exhibieron avances de 33,8% y 24,4% en los primeros nueve meses del año, respecto del mismo período del año anterior.