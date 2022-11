Fuerte mejora de la balanza comercial por el freno de importaciones

La balanza comercial cerró en octubre con un superávit de US$ 1827 millones, el resultado más abultado en 14 meses, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se dio por una suba de las exportaciones, y una fuerte baja de las importaciones en relación al mes anterior, respondiendo a la política de administración del comercio por la falta de dólares en el Banco Central.

Las exportaciones alcanzaron los US$ 7901 millones, un avance del 15,1% interanual y mejora de 5% en relación a septiembre,

La canilla de salida de dólares

Pero tal vez el dato más notorio sea la variación que registraron las importaciones. De acuerdo al relevamiento oficial, llegaron el mes pasado a US$ 6.074 millones, un incremento del 15,4% respecto de octubre de 2021, pero un desplome de la misma magnitud (-14,9%) en comparación al mes previo.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las ventas al exterior sumaron US$ 75.144 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$ 70.738 millones.

En el desagregado por destinos, China explica de alguna manera, el resultado de la balanza comercia, dado que registró una suba de las exportaciones, por un salto de 220,2%, gatillado por las ventas de productos primarios. El 73,7% de los despachos se concentró en porotos de soja, excluidos para siembra. "Con este país no se registraba superávit desde mayo de 2020", reveló el Indec.

En cuanto a las importaciones, tuvieron una mejora del 13,5%, debido a las mayores compras de bienes de capital, pero cayeron las importaciones de computadoras y teléfonos.

Con este resultado, China desplazó a Brasil como el principal socio comercial, con un intercambio (suma de exportaciones e importaciones), de US$ 3137 millones en octubre pasado versus US$ 2370 millones del gigante sudamericano.

A nivel de grandes rubros, las exportaciones mostraron avances en todas las categorías, como Productos primarios, que alcanzaron en octubre los US$ 2.382 millones, con una suba de 30,4%, mientras que Manufacturas de origen agropecuario avanzaron US$ 2.545 millones y las Manufacturas de origen industrial US$ 2.255 millones.

En cuanto a las importaciones, los Bienes de capital totalizaron en US$ 996 millones, con una suba de 14,6%; y los Bienes intermedios sumaron US$ 2.334 millones, marcando apenas una mejora de 4,6% interanual.

La importación de Piezas, partes y accesorios para bienes de capital llegó a US$ 1231 millones, con un avance de 24,2%, mientras que Combustibles y lubricantes cerró en US$ 601 millones (52,9% interanual), los Bienes de consumo sumaron US$ 676 millones, con crecimiento de 11,6%, Vehículos de pasajeros US$ 202 millones (94,2%), y el resto de las importaciones apenas US$ 33 millones, con un desplome de -42,1%.