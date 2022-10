Tras 3 meses, la balanza comercial cerró septiembre con saldo positivo

La balanza comercial registró en septiembre un superávit de US$ 414 millones y quebró tres meses consecutivos de caída, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De todas maneras, este saldo positivo es apenas la cuarta parte de los US$ 1.685 millones a favor que se había observado en el mismo mes de 2021.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 7,0% en relación con igual mes del año anterior.

Las exportaciones totales ascendieron a US$ 7.407 millones y cayeron 2,2% frente septiembre de 2021. En nueve meses totalizaron US$ 67.131 millones y mejoraron 15,2% comparando con el mismo período del año pasado.

A su vez, las importaciones en el mes subieron 18,8% a US$ 6.993 millones y en nueve meses crecieron 40,4% a US$ 64.520 millones.

La caída interanual de las exportaciones se explica por la reducción de 12,5% en el volumen de despachos que se compensó con un alza de 12% en los precios.

En la apertura por segmentos, el Indec reveló que en productos primarios los precios subieron 9% y las cantidades cayeron 16,4%.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) gozaron de un aumento de 15% en los precios, pero el volumen se redujo 23,1%.

En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) registraron subas de 5,3% en precios y 7,8% en volumen. En combustibles y energía se observó un alza de 27,8% en los precios y una merma de 5,6% en las cantidades.

En lo que respecta a las importaciones, en el conjunto los precios crecieron 10,5%, mientras que el volumen adquirido subió 7,6%.

Nuevamente la mayor incidencia se observó en el rubro energía donde los precios se dispararon 91,5% en un contexto en que el volumen adquirido se redujo 8,3%.

En Bienes de Capital los precios subieron 3,5%, mientras que las cantidades crecieron 10,7%. Los bienes intermedios tuvieron una suba de precios de 16% pero el volumen descendió 9,7%.

En Bienes de Consumo aumentaron los valores 11,6% y las cantidades retrocedieron 3,2%.

En relación a los principales socios comerciales, Argentina registró déficit con los tres principales. Frente a China el rojo fue de US$ 555 millones (exportaciones por US$ 1.063 millones e importaciones por US$ 1.628 millones).

Ante Brasil el déficit fue de US$ 288 millones (US$ 1.227 millones de exportaciones y US$ 1.515 millones de importaciones).

Y con la Unión Europea el desequilibrio fue de US$ 247 millones (exportaciones por US$ 800 millones e importaciones por US$ 1.047 millones).

El informe completo: