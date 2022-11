En busca de dólares: probar con el litio para impulsar exportaciones

En sinergias de seguir impulsando el desarrollo del precio del carbonato de litio en las regiones, desarrollando transparencia para los mercados como así también una clara visibilidad del impacto social que genera el commodity llamado litio en sintonía con los modelos sustentables y el rol del Estado con eficiencia racional de custodiar la soberanía de su pueblo.

Venimos innovando desde el año 2016 sobre un modelo embrionario de interactuar en relación con la formación del precio del litio, transparentado y visibilizado en la interacción de digitalizar los contratos de compra y venta sobre el precio (spot y futuros) del commodity “litio”.

Al comienzo de la pandemia y constituido el Mercado de Metales y Futuros S.A. en diciembre de 2020 con personería jurídica, se definió un modelo embrionario cumpliendo con los registros de propiedad intelectual sobre la Ley de Marcas, siendo su manangement, este “MMARG” mediante cartas y/o correos oficiales cursados invitando a participar proponiendo el desarrollo de los precios en las regiones mediante la propuesta del “MMARG” fundamentado y visualizado sobre la construcción de la cadena de valor del litio.

Lamentablemente, nuestra iniciativa y contribución sustentable fueron rechazadas categorialmente por Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía y gobiernos provinciales (Mesa Nacional del Litio), considerando y afirmando taxativamente que el litio no era un commodity.

Cabe destacar que, desde el comienzo de la pandemia, hemos presentado a innumerables instituciones autárquicas, mercados, secretarías de gobiernos, como además de enviar a las diferentes provincias, la creación del Mercado de Metales y Futuros SA con la incorporación del modelo económico digital, tokenización de reservas mineras (activos mineros) y además la construcción del primer token a nivel mundial con respaldo sobre las reservas en litio, al que hemos registrado como “Atómico 3”.

Hemos sido discriminados y perseguidos políticamente por los sectores monopólicos que se encuentran en el actual ecosistema nacional, sucumbiendo la poca visibilidad sobre la formación del precio regional determinado en innumerables medios que el litio no es un commodity, ralentización los modelos transformadores de materias primas en perspectivas al crecimiento social económica, sustentable y ambiental de la Argentina.

Exportaciones argentinas, enero a septiembre 2022

Sobre estas premisas de vital importancia para el desarrollo sustentable de la nación argentina pasamos a publicar, el siguiente informe estadístico sobre las bases del comercio exterior de carácter público y su efecto actual sobre la macroeconomía del país.

La medición va desde enero hasta septiembre 2022 en la posición arancelaria de la República Argentina para el “carbonato de litio”, según su número 2836.91.00 G unidad estadística en kilogramo y/o toneladas ramo III-productos minerales y químicos código AFIP/Tram 0028.00.00.000P.

Observamos que desde enero/2022 hasta septiembre/2022 los volúmenes exportados para el carbonato de litio suman un total de US$ 478,5 millones, según el valor FOB declarado, refleja un total de 22.346,7 toneladas, determinando un precio

promedio (FOB) de US$ 21.685,4 x toneladas. Esto permite demostrar, visualizando a simple vista, las diferencias reales existentes en relación a los precios internacionales del commodity -litio- en completa evolución exponencial según la (Grafica I.)

Exportaciones por modelo Mercado de Metales y Futuros S.A. Enero / septiembre 2022

Al observar la gráfica (I), los precios desde enero hasta septiembre del 2022, en el cual se centra el presente informe, permitiría a la República Argentina reflejar mejores resultados en términos macroeconómicos, donde el modelo planteado por el “MMARG” en conjunto con la Cámara Latinoamericana del Litio, del que fuese rechazado por el gobierno nacional y provincial (Mesa Nacional del Litio) actual, permitiría a nuestro país tipificar al litio como un commodity.

Así, se podrían fijar los precios limpios regionales, alimentado a la cadena de valor, multiplicando por 20 veces el impacto económico sobre las regiones, permitiendo desarrollar el crecimiento social y mayor inversión. También un incremento del volumen exportado, “mayor ingresos de divisas”, mayor carga fiscal (sobre los Derechos de Exportación), retroalimentación del equilibrio fiscal, tanto regional como nacional, también dando cumplimiento categórico sobre la ley 24.196 (Inversiones Mineras), determinación de visibilidad, crecimiento sustentable y de menor impacto ambiental.

Pero lamentablemente, todos estos buenos datos sobre la evolución de un mercado de litio en Argentina se encuentran actualmente, ralentizado por esta peligrosa y cortoplacista teoría de no visibilizar a la minería con contratos, como así también la formación de los precios internacionales, cuyo modelo del gobierno nacional y provincial determinan que el litio no es un commodity.

Exportación por provincias exportadoras del litio - Jujuy

La provincia de Jujuy, según los datos estadísticos representa un total exportado de 10.196,5 x Tn, cuyo valor FOB declarado es de US$ 395,9 millones, lo que representa un 83% del total exportado entre las dos provincias en producción actual (Jujuy y Catamarca).

Podemos encontrar que los precios declarados son menores a los precios FOB internacionales proyectados. Esto desarrolla una

futura inconsistencia sobre los valores FOB que informaremos en los siguientes cuadros. (I) & (II) Según el cuadro (II) la valorización precio FOB en dólares sobre precio internacional, se determinó un monto total de US$ 887,1 millones, reflejando un menor ingresos de divisas en US$ 491,2 millones, como así también una menor carga sobre los derechos de exportación del 4,5% con un monto aproximado de unos US$ 16,4 millones.

Esto demuestra a simple vista, la importancia de fijar los precios regionales permitiendo aumentar los ingresos futuros del país, como así también el de las provincias propietarias de los recursos mineros. Actualmente estamos observando que el litio se encuentra destinado a diferentes países y sobre un precio menor según nuestra escala cuyo desvío refleja un 224% sobre el valor declarado en relación con el precio Internacional. Los destinos actuales del litio de Jujuy se encuentran destinados según el Cuadro (III), informando el precio promedio FOB en dólares para cada país.

Podemos observar que los principales destinos sus precios FOB, se encuentran por debajo de los precios internacionales, en los cuales encontramos los siguientes países de mayor exportación: Estados Unidos y China. Demostrando que el litio, no tiene un mercado regulado desde Argentina y tales diferencias de criterios les genera una gran pérdida a la Argentina.

Detalles finales

Esto demuestra que ambas provincias se encuentran con diferentes tratamientos en especial de transformar al litio como un commodity. En este último cuadro visualizamos que el FOB declarado desde enero 2022 hasta septiembre 2022 fue de US$ 478,5 millones comparado con la valuación del precio internacional (commodity) del carbonato que fue de unos US$ 1.926,9 millones de dólares, estaríamos determinando una diferencia de US#$ 1.447,8 millones, producto de no regular la fijación del precio internacional en las regiones (Argentina).

Es decir, nuestro país perdió el ingreso de esas divisas, como así también el pago de derechos de exportación por US$ 48,4 millones. Si tomamos un promedio mensual sobre las diferencias de criterios de determinar que el litio no es un commodity la Argentina reflejaría una pérdida proyectada anual de unos 2.969 millones de dólares en términos de comparación. Sería como perder un 7,7% de las reservas actuales del Banco Central de la República Argentina.

Conclusión

Queremos recordar que esta Cámara Latinoamericana del Litio, publicó el 29-06-2022 un comunicado enviado al Congreso Nacional Argentino titulado “Subfacturación sobre el precio del litio en Argentina“, en el cual hacía referencia a la auditoría realizada por la provincia de Catamarca -ARCA- (Agencia de Recaudación de Catamarca) determinando una subfacturación sobre los precios FOB declarados en sus exportaciones.

Esto derivó en que el propio gobierno nacional publicará en su página web el siguiente criterio de aplicación sobre tal modelo “La Resolución General 5197/2022 fijó un precio testigo de 53 dólares el kilogramo de carbonato de litio para las exportaciones de este producto que tengan como destino Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, Taiwán y Tailandia.

Argentina es uno de los principales productores de carbonato de litio en el mundo, un insumo clave para la elaboración de baterías, en el marco de la transición hacia la electromovilidad. Durante 2021, los envíos al exterior superaron las 27.000 toneladas por 185 millones de dólares.”

Creo que es importante recordar y aclarar que según la Resolución General AFIP 5002/21 de fecha 31/05/2021 (BO 02/06/2021) considera que los artículos 724 y siguientes del Código Aduanero Ley 22.415 y sus modificaciones- tratan la noción del valor imponible, sobre lo referente a los derechos de exportación y a la valoración en aduana.

A los efectos de fortalecer los instrumentos para enfrentar la evasión fiscal y combatir las prácticas de subfacturación en las exportaciones de mercaderías y propender a la uniformidad de los criterios de valoración, la Res. Gral.AFIP 620/99 y su modificatoria -Res.Gral.AFIP 2317/07- y la Inst.Gral.DGA 4/07 del 26 de febrero de 2007 establecen los procedimientos que deben cumplir las áreas de valoración para el control del valor de las mercaderías en las destinaciones de exportación.

Dejando totalmente aclarado que la subfacturación que se detecte en todo el Territorio Nacional Argentino, la subfacturación se encuadra sobre el delito de evasión fiscal. Argentina, perdió, por no declarar al litio como un commodity unos u$s 1.447,8 millones y por la otra parte no se soluciona fijando los precios en la Bolsa de Hong Kong, si queremos desarrollar un país dónde se proteja la soberanía nacional.

* por Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamérica del Litio www.calbamerica.org