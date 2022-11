Por qué la ausencia de jugadores top puede afectar a Qatar 2022

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 reúne a las más grandes estrellas de la disciplina y, en consecuencia, a los principales atractivos publicitarios del sector sport & business. Algo muy visible en lo que representa Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. También, cada año, por cuestiones deportivas, muchas figuras quedan afuera.

Claudio Destéfano, especialista en marketing deportivo, explicó a MDZ que “es imposible medir lo que pierden las empresas con ausencias como la de Erling Haaland o Zlatan Ibrahimovic”. Agrega también que en los casos de lesiones como las del francés Ngolo Kanté o el portugués Diogo Jota, afectaría en casos donde la empresa apostó a esa estrella como “emblema”.

Este impacto es porque la empresa tiene que reinventarse sobre la marcha y cambiar toda su estrategia. Además, debe enfrentarse a personajes de redes sociales que comienzan a acusar de “mufa” a la empresa, generando más problemas para la marca.

También, más allá de las lesiones, las empresas pueden tener dificultades si el jugador “tiene una problemática vinculada con la inclusión o con temas de género”. Luego, agrega que otros grandes derrotados son algunos países que quedan afuera y tienen una gran industria en torno al fútbol, como Italia. “Es un ‘fan equity’ al revés. En lugar de medir cuantos ingresos genera un hincha comprando camisetas, entradas o un choripán en la cancha, medir cuanto se pierde”, detalló Destéfano.

La relación con el pasado

Para Claudio Destéfano la idea de comparar lo que generan las figuras actuales con leyendas como Diego Maradona o George Weah "es comparar peras con manzanas”. “Cuando estaba (Eric) Cantona no había redes sociales, no te pasaban el gol 47 veces, no te hacían memes. Decididamente es imposible comparar”, sentenció.

La diferencia radica en que hace unos años la publicidad no era tan abundante y las transmisiones eran escasas y mucho más precarias. No existía la idea de patrimonio digital ni tampoco tantos futbolistas eran embajadores de empresas para su promoción.

La marca "Mundial de Fútbol"

Pese a todo vale aclarar también que la ausencia de estrellas no daña la marca Mundial de Fútbol: “De ninguna manera. El Mundial trasciende a los jugadores. Obvio que los futbolistas le agregan valor pero la ausencia de algunos no daña la marca”, explicó Destéfano. “El Mundial es Lollapalloza. Uno saca entradas desde antes de saber quiénes van a venir a tocar, porque el evento trasciende a los músicos”, ejemplificó.

“Ahora van a presentar una lista de buena fé pero de esos sólo van a jugar 26 y el pescado está todo vendido. Para Argentina ya está todo agotado y no sabemos quienes van a jugar”, agregó. Esto explica que grandes eventos como la final de la Champions League o los principales grandes premios de Fórmula 1 agotan sus entradas con tanta anticipación. “Obviamente que las presencias aceleran las ventas pero las canchas siempre se van a llenar igual”, concluyó.