Funes de Rioja pidió "equilibrio fiscal y monetario" para combatir la inflación

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró hoy que para resolver el problema de la inflación "hay que tener equilibrio fiscal y monetario" y cuestionó la estrategia oficial contra la suba de precios al afirmar que "el camino no es congelar precios ni amenazar empresas".

Con estas declaraciones Funes de Rioja apuntó a las recientes medidas del Gobierno, que propone avanzar con investigaciones contra algunas empresas del sector de la alimentación por abuso de posición dominante.

Por otra parte, el empresario consideró que para combatir la inflación "hay que ser concretos y resolutivos", más allá de las cuestiones de preferencias ideológicas.

El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y el ministro de Economía, Sergio Massa, buscan activasr controles para que no suban los precios de bienes de consumo masivo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Funes de Rioja explicó que "tenemos que bajar la inflación entre todos y eso quiere decir equilibrio fiscal y monetario, con un Estado ordenado y no destruir lo que tiene y todavía funciona". Fue su manera de criticar la campaña lanzada por militantes kirchneristas por redes sociales, en la que piden literalmente al público no comprar productos que suban de precio.

En relación a la posición del Gobierno frente a la suba generalizada de precios, el titular de la UIA y de Copal estimó que al llegar el momento del mes en que se tienen que difundir "ciertos índices" en referencia al IPC "crece el nerviosismo".

El empresario se refirió también a las supuestas maniobras para incrementar los precios, que sería el origen de la investigación que impulsa la Secretaría de Comercio, apuntó que "tiene toda la información" que se requiere.

"Hay demasiados regímenes de información. De hecho, yo les dije que había que unificar en uno solo", afirmó Funes de Rioja y dijo, además, que "la inflación es agobiante para todos y de eso no cabe duda". En este contexto, se preguntó: "¿Creen que van a ayudar a resolverla con amenazas?".

Y cerró: "Tenemos una industria de alimentos que tiene un futuro exportador bárbaro si lo dejamos crecer".