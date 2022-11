Cristina en modo "salvataje": buscó despegarse de la crisis económica

En el día de ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un discurso en el Estadio Único de La Plata frente a sus seguidores, en el marco del Día de la Militancia. Sin dar precisiones sobre su candidatura, apuntó contra la Justicia y la oposición. Además, valoró económicamente su segundo mandato.

MDZ Radio analizó junto al especialista económico, Carlos Burgueño, su discurso en materia económica, quien aseguró: “Fue el más desprolijo y poco claro de toda la gestión de Alberto”.

“Pareció un discurso resignado, hablando del gobierno que viene. Básicamente, dijo: ‘Armemos el futuro, porque el presente es un desastre y yo no tengo nada que ver”, expresó Burgueño.

En materia económica, el especialista argumentó que el discurso de Cristina, fue el más “disperso, desprolijo y poco claro”, de toda la gestión de Alberto Fernández.

En relación con los dichos de la vicepresidenta sobre extracción de litio dijo: “La clase política tiene que discutir sobre esto, Argentina debería estar discutiendo un YPF de litio. Nuestro país tiene que tener una empresa pública de 51% propiedad estatal, 49% oferta de privados y comenzar. Si hacemos eso le podemos ganar a Bolivia”, argumentó.

El economista hizo énfasis en la necesidad de propuestas políticas en materia económica: “Hay tres problemas clave en Argentina: el desdoblamiento cambiario, la inflación y el endeudamiento. No hay propuestas” sobre ninguno de ellos, expresó.

Además, destacó que su discurso fue escaso, ya que no alcanza con prometer volver a “un pasado maravilloso”. En este sentido, Burgueño dijo que el último gobierno de Cristina fue el peor de los tres kirchneristas: “Los últimos años de su mandato se caracterizaron por la pérdida de reservas, una inflación escondida, retraso salarial por ganancias, que coincide con la pérdida de confianza. Su gobierno llegó a tener US$ 50.000 millones de reservas y la entregó en US$ 20.000 millones. Luego le da a Mauricio Macri una bomba de tiempo fiscal”, explicó.

Finalmente, concluyó: “Si Cristina nos vende su último gobierno, hay que decir que fue el peor de los tres kirchneristas, creó las bases para que haya un mal gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández” .