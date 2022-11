Fuerte malestar en Juntos por el Cambio tras el discurso de Cristina Fernández de Kirchner

Dirigentes de Juntos por el Cambio reaccionaron al enérgico discurso que brindó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el estadio Diego Armando Maradona de la Ciudad de La Plata ante toda su militancia.

"¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos", expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos. pic.twitter.com/1lzOJ5mODV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2022

También se sumó a las críticas el diputado nacional cordobés Mario Negri, quien sostuvo: "Fue una invitación al pasado, no al futuro. Cristina nunca se fue en estos tres años de gestión. Alberto hace lo que ella dispone y sus acólitos manejan todas las cajas y concentran poder. Puro cinismo. Ayer arrimó fuego a las instituciones y hoy pidió diálogo".

3) Puro cinismo. Ayer arrimó fuego a las instituciones y hoy pidió diálogo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 17, 2022

En tanto, el diputado nacional porteño Waldo Wolff sostuvo: "4 de cada 10 argentinos son pobres 100% de inflación 1 de cada 4 chicos dejó de comer una comida por día. Hay más planes que trabajadores privados. Eso es el Kirchnerismo, vicepresidenta. Y usted es enorme responsable. Tienen un problema con la verdad".

Tienen un problema con la verdad. — WW (@WolffWaldo) November 17, 2022

En la previa del acto, Fernando Iglesias, legislador del PRO, opinó acerca de la consiga del acto al aseverar: "En 2003, Néstor Kirchner le dijo a los argentinos que venía a proponerles un sueño. Aquel sueño es esta pesadilla. Veinte años después, su esposa insiste en el relato: propone 'la fuerza de la esperanza'. Veinte años perdidos junto a la mejor oportunidad que haya tenido este país".

Veinte años perdidos junto a la mejor oportunidad que haya tenido este país — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 17, 2022

Por su parte, Paula Olivetto, diputada de la Coalición Cívica, esgrimió: "Que las urnas se llenen de votos para dejar en el pasado a este mal que es el kirchnerismo. El de la corrupción, el que dejó libre a los presos, el que se robó las vacunas, el de la inflación y la pobreza. El del puntero y los planes. Están acabados.