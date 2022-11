Qué le contestó el número dos de Massa a Javier Milei por Precios Justos

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein se refirió al programa Precios Justos, que el Gobierno oficializó en su nueva versión el pasado viernes, y de esa manera le contestó al economista y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"No es para eliminar la inflación", señaló el número dos del Ministerio de Economía en su cuenta de Twitter. Así, defendió la instrumentación de la medida, que es un acuerdo con empresas fabricantes de productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, higiene y limpieza, además de supermercados y cadenas regionales, por el que más de 1900 productos y presentaciones tendrán un precio acordado hasta fines de febrero.

La medida fue lanzada el pasado viernes por el ministro de Economía, Sergio Massa, horas antes de su viaje a la Cumbre del G20 en Bali (Indonesia) acompañando al presidente Alberto Fernández. Durante la presentación el titular del Palacio de Hacienda también señaló que las empresas que adhieran al acuerdo, que es voluntario, podrán incrementar hasta un 4% el resto de los productos, un universo que abarca a unos 30.000 productos.

En su referencia a Precios Justos, Gabriel Rubinstein, virtual viceministro de Economía, recordó que la medida "no es para eliminar la inflación" sino que "sólo para bajarla mientras el déficit fiscal baja". Y trazó diferencias con la situación de septiembre de 2021 cuando, en su opinión, se intentó avanzar un congelamiento pero sin las condiciones actuales.

Los márgenes empresariales en septiembre de 2021 eran del 30% y ahora del 40%, recordó el viceministro de Economía En un hilo en la red social.

Rubinstein apuntó contra Javier Milei, diputado del bloque libertario, el economista Manuel Adorni y "otros" señalando que "en lugar de insultar o difamar, piensen en estas diferencias y cuando quieran las debatimos seriamente".

El número dos de Economía explicó que no cambió sus convicciones, frente a un cuestionamiento del periodista Santiago Fioriti, y dio su explicación: "Es que la realidad es diferente: en septiembre de 2021, se pretendía aumentar el déficit y congelar precios: una incongruencia. Ahora se pretende enfrentar la inercia inflacionaria en concordancia con la inflación 'macro'".

Tras aclarar que antes había congelamiento de prepo y ahora amplio acuerdo, apuntó que los más márgenes de 2021 eran del 30% ("más normales"), pero "ahora en el 40% (altísimos)". Y destacó: "No me conforma para nada el 4% mensual. Pero lograr eso sería hoy un avance. Y nuevamente, compatible con la baja del déficit fiscal. Otra situación", remató en su cuenta de Twitter.