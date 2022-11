Tarifas: cuándo comenzarían a llegar las facturas sin subsidios

Luego de la postergación de la segmentación, debido a las dudas que había en el registro para recibir el subsidio de la luz, a partir de noviembre comenzarían a regir plenamente las quitas o reajustes en las facturas de luz y gas, que iban a comenzar en septiembre. Así lo expresó la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, que estuvo en Mendoza participando del Sexto Congreso Nacional de Pymes Constructoras con foco en las energías renovables.

La secretaria –quien asumió con la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa- comentó que al menos 130.000 argentinos que habían solicitado el subsidio de la luz, volvieron a ingresar a la página con el objetivo de darse de baja y poder comprar dólar ahorro.

En septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió que no podían ser sujeto de subsidio quienes adquirieran algún tipo de dólar oficial para ahorro o financiero como el MEP o Bolsa y el Contado con Liquidación (CCL).

En este contexto y debido al cruce de información en tiempo real de los organismos, hubo quienes no pudieron acceder al cupo de 200 dólares a precio oficial y prefirieron perder el subsidio. El economista José Vargas explicó que muchos lo hacen, por un lado, porque la pérdida del subsidio no les implica demasiado en función de sus niveles de consumo.

Sin embargo, el motivo principal es la diferencia de precio entre el dólar ahorro a $ 276 con el resto de los que circulan en el mercado. Por ejemplo, el dólar Qatar cotiza $ 335, el MEP a $295 y el blue cuesta $288. “Hay que tener en cuenta que en base al cruce de datos se ha visto que personas que recibieron otros subsidios como puede ser el IFE han accedido a comprar dólares”, precisó el especialista.

La funcionaria recordó que, entre otros puntos a tener en cuenta, quienes tengan un ingreso por hogar en torno a los $ 360.000 así como poseer determinada cantidad de bienes.

El que no pida subsidio no va a recibir tarifa diferencial

La secretaria de Energía aseguró que la segmentación de tarifas generales ya comenzó a aplicarse en octubre pero que a nivel residencial, se dio un mes más de prórroga y empezarían a regir a partir de noviembre, por lo que llegarían con la factura del mes de diciembre.

Esto es así porque aún se espera a las personas que por desinformación u otros motivos se registren correctamente en la página www.argentina.gob.ar

Quienes no hagan expreso este pedido sufrirán la quita del subsidio. Incluso quienes en la actualidad tienen tarifa social. “Hasta ahora lo hemos respetado en tarifas sociales, pero es momentáneo ya que quienes la reciben también deben realizar el trámite para continuar con el beneficio”, recordó Royón y agregó que esto es válido para los servicios de luz y de gas.

Fuerte apoyo a la minería

Durante su presentación, Royón destacó también la importancia de fomentar la minería. Lo hizo en el contexto del Congreso Nacional de Pymes Constructoras, que pertenece a CAME, está presidido por el mendocino Gerardo Fernández y contó con la presencia del gobernador Rodolfo Suarez, así como de diversos especialistas que hicieron foco en las “energías renovables y el compromiso para el futuro”.

Así, la secretaria de Energía –quien viene de un fuerte trabajo en el impulso de la minería en Salta, su provincia de origen- expresó que la pregunta no es minería sí o no, sino “minería cómo”. En este contexto, subrayó que no es posible pensar en energías renovables sin desarrollar antes la minería.

“La minería es la madre de todas las industrias. Hoy la vida moderna no sería lo que es si no hubiera minería”, destacó Royón. Agregó que Argentina tiene mucho para ofrecer al respecto y que para el desarrollo de la economía verde el requerimiento de minerales es más significativo que lo que precisa la actual economía combustible fósil.