Estos son los límites de consumo de luz, agua y gas para no perder los subsidios

El Gobierno anunció este mediodía cómo se aplicará la reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que para los hogares más afectados representará fuertes aumentos en los distintos servicios. Para quienes pierdan el subsidio al gas, el aumento será del 167%.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que "el aumento promedio en materia de energía va a estar alrededor, sumando energía eléctrica y gas, de 1.300 pesos; pero todo depende del consumo".

Para dar ese estimado, el Gobierno tomó como base -en el caso de la electricidad- un ejemplo de consumo de 300 kWh mensuales, que arrojó aumentos cercanos a los $800 por factura.

Al detallar la quita de subsidios en el gas, el Gobierno presentó un ejemplo de una "factura promedio ponderada", que en el nivel 3 pasaba de $1.650 en junio a $2.146 en enero. Este ejemplo se hizo en base a facturas y consumos promedio a nivel nacional.

Desde septiembre, un total de 270 mil hogares perderán todos los subsidios al gas; y unos 400 mil los de la electricidad. En tanto, unos 450 mil se quedarán sin beneficios en la tarifa de agua desde noviembre. Solo 15% del universo de hogares que tiene AYSA (3 millones y medio), será afectado inicialmente por la eliminación del subsidio, pero en marzo de 2023 terminará alcanzando a todos, según se indicó.

Los límites de consumo para no perder el subsidio

En el caso de la electricidad, la tarifa con subsidios tendrá un consumo máximo de 400 kW/hora por hogar por mes. En aquellas localidades que no cuenten con gas natural por red el tope se incrementará a 550 kWh. Los usuarios que reciben el subsidio y superen ese límite, deberán pagar la tarifa plena por aquello que consuman por encima del tope.

En la página web del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y en las páginas de las empresas distribuidoras, como Edenor y Edesur en la zona del AMBA, se pueden encontrar calculadoras que permiten a los usuarios conocer cuál es el consumo promedio de cada electrodoméstico y artefacto eléctrico y además permiten calcular el promedio mensual según la cantidad de horas que se usan por día.

En el caso del gas, en la ciudad de Buenos Aires, donde opera la empresa Metrogas, el tope para aplicar los subsidios será de 175 metros cúbicos por año para los usuarios R1 (la categoría más baja) y de 403 metros cúbicos para la categoría R2-1. Luego, ese tope anual será mensualizado y el Gobierno está trabajando en una grilla con topes mes a mes para detallar a los usuarios.

Por ello, todavía no es posible establecer con precisión cuál será el consumo mensual de gas que requiere cada artefacto para no pasarse del límite y no tener que pagar por la tarifa plena.

Qué pasará con el agua

Sobre la quita de subsidios del agua, en tanto, Malena Galmarini, presidenta de Aysa, explicó el esquema apunta a una quita gradual por zonas. En el caso del agua potable a los usuarios del servicio de AySA residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como altas (incluye urbanizaciones cerradas) se eliminará el subsidio de manera directa desde el 1° de noviembre.

En cuanto a los usuarios residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como medias en una primera etapa tendrán un subsidio del 40% desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre. En la segunda el subsidio será del 20% desde el 1° de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2023. En la tercera se eliminará el subsidio, desde el 1° de marzo de 2023.

En relación a los usuarios residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como bajas, en la primera etapa tendrán un subsidio del 45% desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022. En la segunda el subsidio pasará a 30%, desde el 1° de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2023. En la tercera el subsidio será del 15%, desde el 1° de marzo de 2023.

En cuanto a los usuarios no residenciales, en la primera etapa tendrán un subsidio del 40% desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022. En la segunda el subsidio pasará a ser de 20%, desde el 1° de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2023. En la tercera se eliminará el subsidio, desde el 1° de marzo de 2023.