Dolarización: fundamentos para llevar adelante el proceso en Argentina

Hay dos fundamentos que no permiten la dolarización de la economía nacional: el pensamiento colectivo de que al dolarizar la soberanía nacional se pierde para siempre; y la hipótesis de algunos economistas que sostienen que el país no tiene la capacidad para reunir los dólares necesarios para llevar adelante el proceso monetario. Sobre esto, el economista y columnista de MDZ Radio, Alfredo Romano, analizó las variables económicas para poder implementar la dolarización en Argentina.

Alfredo Romano.

El economista sostuvo que "la piedra angular" de un programa económico para dolarizar nuestra economía recae en la decisión de eliminar el Banco Central de la República Argentina (BCRA). "Esta herramienta nos permite pensar en un país enfocado en el crecimiento de la economía y podrá limitar uso de la máquina que usa la clase política para emitir dinero, que favorece solamente a un solo grupo de la sociedad y no al total de la población”.

Y agregó: “En términos de pesos es sistemática la pérdida de valor de nuestros salarios y con la dolarización, una vez que sea implementada, se acaba la desvalorización de nuestra moneda. Porque al establecer un piso el salario real en dólares comienza a crecer con el tiempo, ya que posee las condiciones para hacerlo”.

Al mismo tiempo, Romano apuntó que “dolarizar no significa perder la soberanía del país porque en realidad todos los días la pierde producto de la inflación”. “La perdemos todos los días cuando vemos que nuestros salarios pierden por la inflación y cuando los jóvenes deciden irse del país en busca de nuevas oportunidad en el extranjero. Es más, los países europeos perdieron sus monedas locales y sus soberanías en virtud de unificar una moneda, manejada por una entidad bancaria y que, ahora, les permite a los ciudadanos del continente vivir mejor”, manifestó.

Banco Central de la República Argentina.

Por otra parte, recalcó que “el país es una máquina de generar dólares, pero lo que falta es la decisión política para hacerlo ya que tenemos las divisas necesarias para terminar la devaluación de la economía", debido a la sobre abundancia de pesos en el mercado local.

“En un mes mejoramos un poquito el tipo de cambio y se generaron 5 mil millones de dólares en reservas líquidas neta. Si se hubiese mejorado y liberado para todos los sectores, podríamos haber generado más de 8 mil millones de dólares en el tiempo que dura un mes", indicó el especialista en dolarización.

“Para dolarizar la economía se necesitan 12 mil millones de dólares y escucho a varios economistas que dicen que no se puede llevar adelante el proceso, pero los datos respaldan que el 70% de las divisas se generan en un mes. Entonces, Argentina es una máquina de generar dólares, pero lo que no está es la decisión política para hacerlo porque lógicamente la clase dirigente perderían el control de un instrumento redituable para sus objetivos que no benefician al total de la ciudadanía”, sentenció.