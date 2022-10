Expectativa en Casa Rosada por la revisión de metas del Fondo Monetario Internacional

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó este jueves que "por primera vez en su historia" el FMI tratará este viernes la revisión de dos períodos conjuntos del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que firmó con la Argentina, por lo que el Gobierno confía en "tener la aprobación del segundo y tercer trimestre" del corriente año.



"Estamos confiados en la aprobación del próximo viernes por parte del FMI y que los números de la macroeconomía nos permitan seguir en esta senda de ordenamiento", dijo Cerruti en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.



Por otra parte, señaló que los desembolsos programados por parte de organismos internacionales como el Banco interamericano de Desarrollo (BID) después del compromiso sellado durante la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington y las divisas liquidadas en el mercado de cambio en septiembre, sumarán 5.000 millones de dólares a las reservas.



"Esto nos permite superar la meta de acumulación de reservas del tercer trimestre", afirmó Cerruti.



En rigor, Economía ya logró la aprobación de las metas por parte del staff del FMI, que lidera el brasileño Ilan Goldfajn, lo que llevó a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, a elevar el informe al directorio para su discusión.



Tras la aprobación por parte del Directorio, se liberarán de manera inmediata fondos por unos US$ 4.000 millones, que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central.



En paralelo, el BID se apresta a aprobar nuevos créditos para el país por un total de US$ 1.200 millones que llegarán durante el último trimestre, según el compromiso de la entidad con el Gobierno el mes pasado durante la gira del titular del Palacio de Hacienda a los Estados Unidos.



La semana que viene Massa viajará a Washington para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial y de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G20, una misión que apunta a consolidar apoyos para seguir avanzando con la hoja de ruta para la estabilización de la economía argentina.



Hasta hace pocos días se pensaba que la tercera revisión recién sería tratada por el directorio del FMI a fines de noviembre o principios de diciembre.



El aval de las metas del tercer trimestre implica un desembolso de otros US$ 5.800 millones, aunque no está confirmado que se adelante también este desembolso tras la aprobación de este viernes.



Una parte de esos fondos servirán para pagar los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI, del programa heredado de la gestión de Mauricio Macri.