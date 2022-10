Una plataforma mendocina que pone en aprietos al rubro supermercadista nacional y extranjero

Los empresarios mendocinos siguen apostando al desarrollo productivo y crean nuevas alternativas para seguir a flote con sus negocios a pesar de que no poseen una macroeconomía amigable para sus bolsillos. Uno de ellos es Rubén David, gerente general de Mayorista Oscar David, quien emprendió nuevos negocios y renovó de manera virtual la compra de mercadería en la provincia de Mendoza.

El integrante del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y director de Modomarket, le contó a MDZ Radio los detalles de su nuevo emprendimiento, que pretende instalarse en la provincia para luego competir a nivel nacional junto a las marcas multinacionales. La plataforma es de origen mendocino y es el primer operador online que es lanzado para el sector supermercadista por internet desde Mendoza.

La plataforma mendocina ofrece más de 11 mil productos de primeras marcas (muchos de ellos ni siquiera están en los supermercados habituales).

Rubén David comentó que la idea ya la venían trabajando desde hace un tiempo, incluso antes de que ocurriera la pandemia, porque venían que "en el mundo ya había nuevos hábitos de consumo y sería necesario igualar o innovar el sector por medio de la tecnología".

“Desde hace tiempo veníamos trabajando con ModoMarket y veíamos que esto en el mundo ya había empezado. Era un nuevo hábito de compra que iba creciendo de forma sostenida, pero no tenía las mismas ventas que en una tienda física. Sin embargo, todos los años se multiplicaba el impulso”, describió el empresario.

Al mismo tiempo, el director de ModoMarket comentó que “el emprendimiento comercial está compuesto por varios empresarios que decidieron crear nuevas alternativas para no quedarse de manos cruzadas esperando la ayuda del Gobierno”. Al mismo tiempo, señaló que "su implementación ha sido muy difícil de llevar adelante no por cuestiones de logística, sino por la inversión en equipos informáticos, entre otras cosas" y enfatizó que "corrieron en desventaja con el mundo" cuando tuvieron que buscar un programador web para lograr el funcionamiento operativo de la plataforma.

“Cuando no tenés ese poder económico para poder atraerlos y que vengan a trabajar a la empresa, se te hace muy difícil. Me pasó que en el medio del camino, se me fueron los programadores a trabajar a Bélgica y era imposible pagarles el sueldo, si lo comparamos con el poderío económico extranjero", indicó el integrante del CEM.

También, agregó: “Son las dificultades que tiene cuando uno emprende y ya las pudimos solucionar. Hoy estamos con una herramienta fuerte y sólida que nos ayudará a competir no solo a nivel provincial, sino que también a nivel nacional. Así que estamos contentos con la herramienta que hemos logrado”.

Por otro lado, el empresario narró que “al principio el emprendimiento tenía poco nivel de crecimiento, luego llegó la pandemia y se multiplicó por 10”. “Cuando terminó la pandemia las ventas cayeron, pero ahora se estabilizó y hemos empezado a crecer. En esta industria tenés que crear un sistema confiable, porque tu cliente tiene que pagar el pedido de forma anticipada y por ello se debe crear esa confianza con tu consumidor para lograr la estabilidad del negocio”, concluyó.