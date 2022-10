Cuáles son las nueve claves para preparar el momento de la jubilación

Por Diego Matianich *

Muchos trabajadores, principalmente aquellos que se encuentran en relación de dependencia, confían en que el Estado se hará cargo de ellos una vez que se jubilen por todos los aportes realizados durante la larga y sacrificada vida laboral.

Desafortunadamente, cada vez las personas viven más, por lo que el sistema no está preparado para retribuir adecuadamente a todos los jubilados.

Por este motivo, hay que ser conscientes de la situación y comenzar a ahorrar cuanto antes para poder llegar al retiro con una sólida posición financiera y un buen flujo de ingresos pasivos que permitan vivir bien sin tener que volver al trabajo.

Ahorrar con tiempo para la jubilación es la clave del éxito financiero. Fuente: Pexels.

Por qué hay que planear la jubilación

Cuando las personas se encuentran trabajando activamente y tienen un buen nivel de ingresos, pueden permitirse varios lujos y gozar de una buena calidad de vida.

Sin embargo, si los fondos periódicos caen drásticamente, entonces se verán obligadas a sacrificar esa calidad para poder “llegar a fin de mes” y no tener que recurrir a medidas extremas.

Salvo excepciones, los trabajadores que se jubilan empiezan a recibir el ingreso de las pensiones, pero éste no alcanza para afrontar todos los gastos anteriores. Como consecuencia, empiezan a vivir peor, lo que también afecta a la mente y el estado de ánimo.

La forma de evitar esta situación es comenzar a ahorrar y planear el retiro de manera inteligente y con mucha anticipación.

Es importante planificar el futuro económico para tener una buena calidad de vida. Fuente: Pexels.

Las claves para empezar a ahorrar para el retiro

Para empezar a ahorrar para el retiro, hay que seguir una serie de pasos muy similares a los recurridos cuando se debe reorganizar todo el contexto económico personal, ya que los principios son los mismos.

Analizar la situación actual

En primer lugar, resulta esencial conocer nuestra situación actual. ¿Cómo vamos a proyectar el futuro si no sabemos cómo estamos en el presente?

Para hacerlo, hay que tomarse un tiempo, abrir una planilla de cálculos y empezar a volcar todos los ingresos, gastos fijos y variables, deudas, ahorros e inversiones. De un solo vistazo debemos ser capaces de detectar todos los movimientos de dinero.

Hoy en día, es muy sencillo concretar esta tarea, ya que la gran mayoría de los flujos son virtuales, por lo que solo basta con entrar a las cuentas bancarias y de inversiones y observar los resúmenes.

Este paso es muy importante, principalmente porque nos permitirá avanzar con el siguiente, el de recorte de gastos innecesarios. La organización financiera requiere de un tiempo de análisis. Fuente: Pexels.

Recortar gastos innecesarios

En esta instancia, hay que estudiar hacia dónde se va el dinero de manera fija y variable y eliminar todos aquellos gastos innecesarios, dentro de los cuales se destacan los gastos hormiga y los gastos fantasma.

Los gastos hormiga hacen referencia a aquellas pequeñas fugas de dinero que individualmente no representan mucho, pero que juntas pueden causar graves inconvenientes. Un claro ejemplo es el café diario que compramos antes de ir al trabajo.

A su vez, los gastos fantasma son las suscripciones a servicios que no utilizamos y que, a veces, ni siquiera sabemos que están, ya que se debitan automáticamente de la cuenta bancaria. Por ejemplo, las plataformas de streaming que no disfrutamos o las membresías de diarios que no leemos.

Limpiar los consumos que no aportan nada permitirá mejorar la capacidad de ahorro, lo que definitivamente impactará positivamente en la etapa de jubilación.

Asimismo, es importante buscar alternativas más económicas a bienes y servicios necesarios, como el internet, la comida, la vivienda, la ropa, etc. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a ciertos productos que no notamos que estamos pagando de más. Eliminar los gastos hormiga ayudará a mejorar la capacidad de ahorro. Fuente: Pexels.

Armar un presupuesto

Por otra parte, para comenzar a planear el retiro en términos financieros, se recomienda utilizar un presupuesto personal para no excedernos con los consumos y llevar un estricto control sobre los egresos de dinero.

Simplemente basta con tomar todos los gastos fijos y determinar cuánto dinero se destinará a ellos, dejando un ligero margen por si los precios aumentan. Todo lo que no esté en el presupuesto será capricho y nos desestabilizará económicamente.

Buscar fuentes de ingresos alternativas

Antes de jubilarnos, cuando aún somos jóvenes y tenemos energía, debemos apuntar a diversificar nuestras fuentes de ingresos para poder aumentar la capacidad de ahorro y disminuir el riesgo de perder todo el flujo de una vez.

Existen diversas maneras de buscar ingresos alternativos. Desde hacer horas extras en el trabajo principal hasta brindar consultoría en los tiempos libres, pasando por vender productos y ofrecer clases, por ejemplo.

Si bien la idea no es estar todo el día trabajando y no poder descansar, en algunas etapas de la vida, normalmente en la juventud, conviene sacrificar el ocio para potenciar el futuro. Hay que buscar fuentes de ingresos alternativas para disminuir riesgos. Fuente: Pexels.

Proyectar gastos futuros

Posteriormente, llega el momento de proyectar los gastos futuros para saber, aproximadamente, cuál será el costo de vida luego del retiro.

Simplemente hay que estimarlos en base al estilo de vida actual y los posibles nuevos gastos, como medicamentos, seguro de salud y de vida, transporte, etc.

Lo ideal es contemplar el avance de la inflación, aunque no sea preciso, ya que los precios aumentarán y eso también hay que contemplarlo.

Normalmente, las cifras futuras no se diferencian mucho de las presentes, debido a que suben algunos gastos, pero también se achican otros, como la educación de los hijos, las actividades de ocio, entre otras.

Construir un portafolio de inversión

Conociendo cuánto dinero necesitaremos mensualmente al momento de retirarnos, estaremos en condiciones de construir una cartera de inversión compatible con nuestros objetivos, necesidades y horizonte temporal que pueda otorgarnos una renta capaz de hacerles frente a los gastos. Invertir es esencial para lograr tener un ingreso pasivo. Fuente: Pexels.



Los activos que la compongan dependerán de muchos factores, siendo la edad uno de los más importantes. Si tenemos menos de 30 años y planeamos jubilarnos a los 70, entonces tenemos 40 años para crear patrimonio, por lo que las acciones de crecimiento serán muy recomendables.

En cambio, si pensamos en el retiro tarde y ya tenemos 55 años, migrar hacia bonos parcialmente será lo más sensato, ya que algunas compañías de crecimiento podrían no revalorizarse adecuadamente en el futuro que queda por delante.

En cualquier caso, hay que estimar cuánto dinero colocar a invertir y a qué tasa de rendimiento apuntar. Para hacerlo, se utiliza la siguiente fórmula:

Dinero necesario = (gastos anuales x 100) / tasa anual

Suponiendo que se arma una cartera diversificada compuesta por acciones que pagan dividendos y bonos que, en promedio, paga un 7% anual en dólares, y los gastos anuales son de US$ 7.200, entonces habría que colocar US$ 102.900, aproximadamente (7.200 x 100 / 7 = 102.857).

De otra forma, si se logran adquirir activos que paguen una tasa del 10% y los gastos anuales alcanzan los US$ 10.000, entonces el capital a colocar debe ser de US$ 100.000 (10.000 x 100 / 10 = 100.000). Los resultados solo se verán en el largo plazo. Fuente: Pexels.

Paciencia y disciplina

Sin importar los caminos que se tomen, siempre hay que dominar dos habilidades para poder llegar a la jubilación con una sólida posición financiera: la paciencia y la disciplina.

Paciencia porque los resultados no se verán de la noche a la mañana. Muchos inversores comienzan a comprar acciones de crecimiento poco a poco y dentro de varias décadas obtienen impresionantes resultados.

Y disciplina porque hay que ahorrar, gestionar los gastos e invertir constantemente, mes tras mes, casi sin interrupción. De lo contrario, el tiempo jugará en contra y no a favor.

* Diego Matianich es jefe de Investigación en Inversor Global, editor del newsletter Mercado en 5 Minutos y principal colaborador de Plan de Retiro Soñado y Super Acciones Millonarias.